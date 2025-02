El papá del Colo Barco disparó contra la dirigencia de Boca y dio detalles de su escandalosa salida

Walter Barco reveló las intenciones que tenía su hijo dentro de la institución.

Hoy 13:01

La salida de Valentín "Colo" Barco de Boca Juniors sigue generando controversia, incluso después de su partida al fútbol europeo. En las últimas horas, su padre, Walter Barco, reavivó el conflicto con la dirigencia xeneize a través de un comentario en Instagram, donde criticó duramente el accionar de los directivos del club.

Las críticas de Walter Barco a la dirigencia

En una publicación de la cuenta @SoyBostero, Walter dejó un mensaje contundente: "Que no te contestan más, costumbre vieja. A nosotros nos hicieron lo mismo."

Según relató, las negociaciones para renovar el contrato de su hijo fueron dilatadas por la dirigencia. Incluso mencionó una reunión con Raúl Cascini, donde acordaron discutir una propuesta que nunca llegó: "Tuve una reunión, me pidieron que le ponga precio, les dije: 'Ustedes tienen que hacernos una propuesta'. Cascini me contestó: 'Sí, dale, te llamo esta semana'. Todavía estoy esperando."

El padre del futbolista también aseguró que la intención de Colo Barco era continuar en Boca por al menos dos años más. Sin embargo, según sus palabras, el Consejo de Fútbol no mostró el mismo interés en retenerlo: "El Colo se quería quedar dos años más, por lo menos. Cuando terminó la reunión, me agarró el Chelo y me dijo: ‘Si te sale una propuesta para llevártelo, no lo dudes. Esto es por plata, no se juega más por la camiseta’."

Un talento que emigró sin continuidad en Europa

Barco, que debutó en 2021 con el primer equipo xeneize, rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del club. Tras un 2023 con 32 partidos, un gol y cuatro asistencias, el lateral despertó el interés de varios clubes europeos.

Finalmente, su pase se concretó al Brighton de la Premier League, pero no logró afianzarse en el equipo inglés. Más tarde, se sumó al Sevilla de España, donde tampoco pudo encontrar continuidad. Actualmente, juega en el Racing Estrasburgo de Francia, en busca de consolidarse en el fútbol europeo.

La polémica entre la familia del jugador y la dirigencia de Boca parece no tener fin, y el conflicto por la frustrada renovación sigue generando repercusiones en el mundo xeneize.