EEUU “desatará un infierno” sobre los cárteles en la frontera con México, aseguró un asesor de Trump

Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, afirmó que se tomarán medidas sobre los cárteles de droga mexicanos que principalmente trafican fentanilo.

Hoy 16:32

Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno estadounidense “desatará un infierno” sobre los cárteles de droga mexicanos que principalmente trafican fentanilo por la frontera entre ambos países, al considerar que “ya fue suficiente”.

En la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), Waltz puntualizó que el ejército estadounidense trabaja en coordinación con las Fuerzas Armadas mexicanas para realizar patrullajes a lo largo de la frontera, por lo que considera que los cárteles “están sobre aviso”.

“Vamos a desatar un infierno sobre los cárteles, ya es suficiente. Estamos asegurando nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso.

“Se han visto imágenes del Ejército mexicano haciendo patrullajes junto con nuestra policía fronteriza y aduanera, y con nuestro ejército, para asegurar la frontera de los Estados Unidos, porque sin una frontera no tienes un país y no tienes soberanía y si no hay nada más que América primero que eso”, dijo.

El funcionario estadounidense aseveró que el gobierno de Trump ha tenido avances significativos en la agenda de su segundo periodo durante las primeras cuatro semanas, destacando el trabajo del gabinete y asegurando que están “comprometidos con la visión del presidente”.

Las declaraciones de Mike Waltz ocurren a cuatro días de que el gobierno de Estados Unidos declaró a siete cárteles de droga mexicano como organizaciones terroristas, entre los que están: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste (CDN), Cártel del Golfo (CDG) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

A esto se suma que anoche, la embajada de Estados Unidos en México felicitó a las autoridades mexicanas por la detención de Kevin Alonso “N”, también identificado como “200″ y quien era responsable de la seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, líder del grupo criminal ‘Los Chapitos’, durante un operativo en Culiacán, Sinaloa.

“¡Felicitaciones por los golpes contra el crimen organizado! Cuando las instituciones colaboran entre sí, se fortalece la seguridad de ambos países. Enhorabuena”, se lee en la publicación de la embajada en su cuenta de X, antes Twitter.