Video: así fue violento el accidente que dejó a una mujer en estado crítico en Las Termas

El conductor de la camioneta, oriundo de Tucumán, se fugó. Cuando fue atrapado en un puesto de control, indicó que lo quisieron agredir y se fue temiendo por su integridad.

Hoy 08:19

Un violento choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrido en la noche de este sábado en la intersección de avenida Néstor Kirchner y Laprida dejó como saldo a una mujer en estado crítico y derivó en la detención del conductor del rodado mayor, quien se dio a la fuga y fue interceptado minutos después en el puesto de control de Yutu Yacu.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió alrededor de las 20 horas del sábado, cuando una motocicleta Bajaj Rouser —conducida por Elías Quinteros, de 18 años, domiciliado en calle Entre Ríos 335, barrio Sector El Alto— fue impactada por una camioneta Toyota Hilux gris. Como acompañante viajaba Carolina Soledad Guardiola, de 38 años, también residente en Entre Ríos 335, Sector El Alto.

Tras el violento impacto, ambos ocupantes del rodado menor cayeron sobre la calzada. La mujer fue encontrada convulsionando y con un grave traumatismo de cráneo.

Te recomendamos: Fuerte choque en Avenida Lugones: motociclista fue embestido desde atrás

Los dos fueron trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud Termas. Guardiola permanece en estado crítico, mientras que Quinteros fue sometido a estudios abdominales.

La fuga y la rápida intervención policial

La camioneta involucrada se retiró del lugar luego del choque. Con la información aportada por el motociclista, personal del puesto de control de Yutu Yacu logró interceptar, cerca de las 21hs, una camioneta Toyota Hilux gris con daños en la parte frontal.

El vehículo era conducido por Diego Cristian Moisés Juárez, con domicilio en García Fernández, provincia de Tucumán. El conductor manifestó voluntariamente que buscaba presentarse ante la Policía, indicando que abandonó el lugar del hecho porque varios transeúntes habrían intentado agredirlo mientras intentaba auxiliar a los lesionados.

El fiscal coordinador, Ignacio Guzmán dispuso la aprehensión inmediata de Juárez, el secuestro de ambos rodados y la realización de todas las pericias correspondientes, mientras se aguarda la evolución médica de los heridos y se avanza en la determinación de responsabilidades penales.

La investigación continúa en desarrollo.