El tiempo para este domingo 7 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor y posibles chaparrones hacia la noche

Este domingo 7 de diciembre, los santiagueños amanecerán con un clima caluroso e inestable, ideal para salir prevenidos: el tiempo podría cambiar varias veces a lo largo del día.

Según el pronóstico oficial, la jornada tendrá una temperatura mínima de 23°C y una máxima que trepará hasta los 35°C, con un ambiente pesado y húmedo desde temprano.

Durante la madrugada y la mañana, se esperan chaparrones y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que irán del 10% al 40%, y vientos suaves del sector este y sudeste.

Hacia la tarde, el panorama se vuelve más inestable: podrían registrarse tormentas, con chances de lluvia que subirán al 70%, acompañadas por vientos de 23 a 31 km/h.

La situación se complicará hacia la noche, cuando el Servicio Meteorológico anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que podría llegar al 100%. El viento rotará al sur y se mantendrá intenso, mientras que la temperatura descenderá levemente hasta los 23°C.