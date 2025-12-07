Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 DIC 2025 | 24º
X
Locales

El tiempo para este domingo 7 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor y posibles chaparrones hacia la noche

Se espera una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 35°C.

Hoy 01:19

Este domingo 7 de diciembre, los santiagueños amanecerán con un clima caluroso e inestable, ideal para salir prevenidos: el tiempo podría cambiar varias veces a lo largo del día.

Según el pronóstico oficial, la jornada tendrá una temperatura mínima de 23°C y una máxima que trepará hasta los 35°C, con un ambiente pesado y húmedo desde temprano.

Durante la madrugada y la mañana, se esperan chaparrones y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que irán del 10% al 40%, y vientos suaves del sector este y sudeste.

Hacia la tarde, el panorama se vuelve más inestable: podrían registrarse tormentas, con chances de lluvia que subirán al 70%, acompañadas por vientos de 23 a 31 km/h.

La situación se complicará hacia la noche, cuando el Servicio Meteorológico anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que podría llegar al 100%. El viento rotará al sur y se mantendrá intenso, mientras que la temperatura descenderá levemente hasta los 23°C.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cayó un punto de narcomenudeo en Capital: secuestraron cocaína, $2 millones y celulares de alta gama
  2. 2. Murió secuestrado en El Helicoide Alfredo Díaz, opositor del régimen de Nicolás Maduro
  3. 3. Shakira se consagró en Uruguay y alcanzó un récord histórico
  4. 4. Máximo Kirchner cuestionó la compra de aviones F-16 y pidió por “Cristina libre” en un acto por Derechos Humanos
  5. 5. Multitudinaria edición del Encontrarte colmó la avenida Roca con arte, música y talento santiagueño
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT