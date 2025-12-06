Cayó un punto de narcomenudeo en Capital: secuestraron cocaína, $2 millones y celulares de alta gama

Tres personas fueron detenidas tras un allanamiento en el barrio Santa Rosa de Lima, donde la Policía incautó más de 30 gramos de cocaína, una importante suma de dinero y equipos utilizados para la actividad ilícita.

Hoy 15:38

Un operativo policial permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad Capital, donde se secuestraron drogas, dinero y elementos clave para la investigación.

Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante un allanamiento en un domicilio del citado barrio, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Durante la medida judicial, los efectivos incautaron 91 envoltorios de nylon con cocaína, con un peso superior a 30 gramos, además de una suma cercana a los $2.000.000 y cinco teléfonos celulares de alta gama, considerados fundamentales para el avance de la causa.

En el lugar fueron aprehendidas tres personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Las autoridades adelantaron que los operativos contra el narcomenudeo se intensificarán en distintos puntos de la provincia, como parte de una estrategia integral para combatir este tipo de delitos.