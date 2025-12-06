Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 DIC 2025 | 26º
X
Locales

El tiempo para este sábado 6 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: el sol se hará sentir y la máxima superará los 36°C

La jornada iniciará con una temperatura de 22°C y cielo parcialmente nubado.

Hoy 01:06

Santiago del Estero se prepara para recibir un sábado marcado por el calor y la estabilidad atmosférica. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada iniciará con una temperatura mínima estimada en 22°C, bajo un cielo parcialmente nublado que se mantendrá a lo largo del día.

Hacia la tarde, el termómetro trepará con fuerza hasta una máxima de 36°C, configurando un ambiente típico de diciembre en la provincia, con viento del sector noroeste que podría aportar una sensación térmica aún más elevada. La visibilidad se mantendrá óptima, alrededor de 10 kilómetros, y no se prevén lluvias para este sábado.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre deberán extremar cuidados: mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico. El calor continuará también el domingo, con una mínima prevista de 23°C y otra tarde ardiente que alcanzará los 36°C, anticipando un fin de semana plenamente veraniego en la “Madre de Ciudades”.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Fuerte choque entre motocicletas terminó con dos mujeres heridas y una fue hospitalizada de urgencia
  2. 2. Error en la edición de “MasterChef Celebrity”: los televidentes lo detectaron al instante y explotaron en redes
  3. 3. Una jubilada murió de un infarto durante un violento asalto en su vivienda de González Catán
  4. 4. España: una mujer falleció en un accidente y su esposo murió al recibir la noticia
  5. 5. Gerardo Zamora: “Un orgullo inmenso por nuestros policías de Puentes Azules”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT