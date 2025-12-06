El tiempo para este sábado 6 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: el sol se hará sentir y la máxima superará los 36°C

La jornada iniciará con una temperatura de 22°C y cielo parcialmente nubado.

Hoy 01:06

Santiago del Estero se prepara para recibir un sábado marcado por el calor y la estabilidad atmosférica. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada iniciará con una temperatura mínima estimada en 22°C, bajo un cielo parcialmente nublado que se mantendrá a lo largo del día.

Hacia la tarde, el termómetro trepará con fuerza hasta una máxima de 36°C, configurando un ambiente típico de diciembre en la provincia, con viento del sector noroeste que podría aportar una sensación térmica aún más elevada. La visibilidad se mantendrá óptima, alrededor de 10 kilómetros, y no se prevén lluvias para este sábado.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre deberán extremar cuidados: mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico. El calor continuará también el domingo, con una mínima prevista de 23°C y otra tarde ardiente que alcanzará los 36°C, anticipando un fin de semana plenamente veraniego en la “Madre de Ciudades”.