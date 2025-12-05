Gerardo Zamora: “Un orgullo inmenso por nuestros policías de Puentes Azules”

El mandatario santiagueño también distinguió a efectivos que secuestraron más de 580 kilos de cocaína.

El gobernador Gerardo Zamora participó este viernes del XLIX Acto de Promoción de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia, una ceremonia cargada de emoción y reconocimiento al trabajo de las fuerzas de seguridad.

En esta oportunidad, egresaron 102 nuevos oficiales ayudantes y seis agentes formados en el Programa “Puentes Azules”, una política pionera que impulsa la inclusión laboral de personas dentro del espectro autista, valorando sus capacidades desde el paradigma de la neurodiversidad.

En sus redes sociales, Zamora destacó con profundo orgullo la incorporación de estos nuevos agentes: “Un orgullo inmenso por nuestros policías de Puentes Azules”, celebrando el acompañamiento del Estado provincial en el camino de inclusión y oportunidades para todos los santiagueños. El programa se consolida como una herramienta clave para integrar talentos diversos dentro de la fuerza, abriendo nuevos horizontes en materia de seguridad y derechos.

Durante la ceremonia también se entregaron medallas al más alto mérito policial a cuatro suboficiales del interior provincial que protagonizaron uno de los operativos más importantes del año. Los reconocimientos corresponden a las actuaciones realizadas en septiembre, cuando en controles viales sobre la Ruta 34 se secuestraron 560 kilos de cocaína, y otros 22 kilos en la Ruta 16. Los procedimientos culminaron con la detención de varios narcotraficantes provenientes de Salta que se dirigían hacia el sur del país.