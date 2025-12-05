Fuerte choque entre motocicletas terminó con dos mujeres heridas y una fue hospitalizada de urgencia

Un fuerte accidente en la intersección de Entre Ríos y Ruta Nacional 157 involucró a una Yamaha y una Bajaj Bóxer. Personal policial y criminalística trabaja en el lugar.

Hoy 15:42

Dos mujeres resultaron lesionadas esta mañana tras un impactante accidente entre dos motocicletas en la intersección de calle Entre Ríos y Ruta Nacional N°157, en la ciudad de Frías.

Según el informe policial, el hecho ocurrió a las 09:15, cuando un motovehículo Yamaha FZ-5, dominio A167FVW, que circulaba con sentido Sur a Norte sobre la Ruta 157, colisionó con una motocicleta Bajaj Bóxer BM 150, dominio A219YKS, que transitaba de Este a Oeste por calle Entre Ríos.

Entre las accidentadas se encuentra Gabriela Vaneza Zorrillia Jancog, de 32 años, quien se movilizaba desde Catamarca hacia Tucumán con casco de seguridad colocado. La otra conductora, Gladis Mónica Agüero, de 53 años, fue trasladada de inmediato por personal médico a un nosocomio cercano.

En el lugar se constató que ninguno de los semáforos de la intersección funcionaba, por lo que se solicitó la intervención de la División Criminalística de la Dirección General de Policía Científica, que realizó los trabajos de rigor, incluyendo fotografía y planimetría.

La Fiscal de turno, Dra. Macarena Vildoza, dispuso el secuestro de ambos motovehículos, la realización de los informes correspondientes y la verificación del estado de salud de las involucradas.