Los diputados provinciales juraron sus bancas y comenzó formalmente el nuevo período legislativo en Santiago del Estero

La sesión preparatoria marcó la puesta en marcha de la Legislatura, con la renovación de autoridades y la organización interna del cuerpo.

Hoy 13:48

En una jornada institucional de gran relevancia, los diputados provinciales electos prestaron juramento este viernes y asumieron oficialmente sus cargos en la Legislatura de Santiago del Estero. La sesión reunió a autoridades provinciales, legisladores salientes, familiares y amigos que acompañaron el acto.

La presidente provisional será Norma Abdala de Matarazzo; el vicepresidente primero, Juan Manuel Beltramino, y la vicepresidente segunda, Nilda Moyano.

Uno a uno, los cuarenta diputados electos se acercaron al estrado para formalizar su juramento, consolidando la renovación parlamentaria y reafirmando la continuidad institucional. La sesión destacó por la participación y el acompañamiento de familiares y público presente, otorgando un marco de respaldo político y calidez al acto.

Beltramino fue además el encargado de tomar juramento al conjunto de legisladores, cerrando la jornada que simbolizó el inicio del nuevo período legislativo y la responsabilidad de los diputados de representar a los santiagueños en la Cámara.