Cayó un helicóptero sobre canchas de tenis en Palermo: cuatro personas resultaron heridas

La aeronave se precipitó sobre el ex circuito KDT de la Ciudad de Buenos Aires. Los tres ocupantes lograron salir y fueron trasladados al Hospital Fernández.

Hoy 21:58

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis de un predio del ex KDT, ubicado en Salguero al 3400, en el barrio porteño de Palermo. Hay cuatro personas heridas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres, de 24 y 45 años, y una mujer de 32– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes. Fueron trasladados al Hospital Fernández.

El piloto es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad, mientras que el hombre que iba como pasajero sufrió politraumatismos. La mujer no presentó heridas de importancia. De todos modos, se informó que están todos conscientes y estables.

Una cuarta persona herida fue atendida en el lugar, aunque de momento no se especificó ni la edad ni el sexo.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que, “a raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizo un aterrizaje de emergencia“.

Personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra asistiendo a las víctimas en el lugar, también conocido como Parque Manuel Belgrano. Las autoridades informaron que la situación está controlada.

Te recomendamos: Tras días de búsqueda, encontraron el helicóptero perdido en el sur de Chile

Desde el SAME informaron que se acercaron al lugar 15 móviles médicos.

En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo la aeronave cayó sobre su costado izquierdo, así como los daños generados en la misma por el impacto.

La cola del helicóptero se partió, al igual que las hélices. También se observan destrozos en los vidrios y el piso del vehículo roto.

Si bien no se detectó derrame de combustible en la escena del accidente, sí hubo derrame de líquido hidráulico. Continúan las pericias correspondientes en el lugar.

Se desconoce de momento cuánta gente se encontraba utilizando las canchas de tenis al momento del accidente, que se produjo en un horario en el que suele haber plena ocupación de las mismas.

La empresa a la que pertenece el helicóptero, Hangar Uno, ofrece en su página web vuelos privados y ejecutivos, en los que incluye destinos nacionales e internacionales. Se desconoce de momento cuáles eran tanto el destino como el tipo de viaje que se estaba desarrollando esta tarde.