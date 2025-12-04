Detienen a dos primos por comercializar cocaína en la vivienda de su abuela

La fiscal Victoria Ledesma encabezó una investigación que derivó en allanamientos simultáneos en los barrios Campo Contreras y Juan Díaz de Solís.

Hoy 08:21

Bajo la dirección de la fiscal de la Unidad de Narcomenudeo, Dra. Victoria Ledesma, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvo a dos hombres investigados por comercializar cocaína en la vivienda de su abuela.

La medida se llevó a cabo en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737, vinculada a delitos contra la salud pública. Durante la mañana de ayer, los efectivos realizaron allanamientos en dos domicilios, ubicados en los barrios Campo Contreras y Juan Díaz de Solís.

Con orden de la jueza de Control y Garantías, Dra. Erika Casagrande, los agentes ingresaron de manera simultánea a las viviendas y detuvieron a Maximiliano Ibáñez y Carlos Juárez, señalados como presuntos responsables de la venta de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación que encabeza la fiscal Ledesma, ambos son primos y habrían utilizado la vivienda de su abuela para recibir a compradores y entregar la sustancia. Ibáñez residía en ese domicilio, mientras que Juárez vivía en la zona sur de la ciudad. Según las pesquisas, se alternaban para atender a los clientes en el sector del garaje.

Al momento del allanamiento en la vivienda de Campo Contreras, los efectivos encontraron a Ibáñez durmiendo en una habitación. En el lugar también se hallaba un hombre identificado como González, quien atendía a un cliente y quedó aprehendido. Llevaba consigo 18 envoltorios de cocaína y $29.000, presuntamente correspondientes a ventas realizadas.

El cliente presente en la vivienda fue encontrado tendido en el suelo, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, según indicaron fuentes judiciales y policiales.

A Ibáñez, de 23 años, se le secuestraron 7 envoltorios compactos de cocaína —con un peso total de 33 gramos— listos para fraccionar, además de su teléfono celular, el de su pareja, elementos de corte y una balanza digital.

En el domicilio de Juárez, los investigadores secuestraron cuatro envoltorios de marihuana y una caja con más de dos millones de pesos, ubicada en un mueble de la habitación. De acuerdo con la investigación, Juárez sería quien acopiaba el dinero producto de la actividad ilícita. También se incautó su teléfono celular.

Por disposición de la fiscal Ledesma, los dispositivos serán analizados por peritos informáticos para extraer información que permita determinar el rol de cada implicado y establecer quiénes serían los proveedores de la droga.