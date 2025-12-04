Tras el puesto 10 en la primera sesión, Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi

Nuevamente Lando Norris fue el más rápido con un tiempo de 1:23.083. Lo siguieron Verstappen y Russell.

Franco Colapinto completó las prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi con un saldo irregular: comenzó entre los mejores en la primera tanda, pero luego cayó posiciones en la sesión final del día. El piloto argentino, que sigue sumando rodaje en la Fórmula 1, terminó 10° en el primer entrenamiento y 19° en el segundo.

En la práctica inicial, que contó con la presencia de nueve rookies, Colapinto tuvo una actuación destacada en el circuito de Yas Marina. El joven de Alpine cerró la tanda en el top 10, a solo 0.370s de la referencia. Allí compartió pista con debutantes como Ryo Hirakawa, Paul Aron, Patricio O’Ward, Arvid Lindblad, Arthur Leclerc, Ayuma Iwasa, Luke Browning, Jak Crawford y Cian Shields.

La segunda práctica mostró otro escenario. Con todos los pilotos titulares en pista, el argentino terminó 19° (+1.688s), mientras que su compañero Pierre Gasly se ubicó último (+1.880s), evidenciando las dificultades del equipo Alpine en tanda plena.

La jornada tuvo un dominador claro: Lando Norris, de McLaren, fue el más rápido en ambas sesiones, marcando 1m24.485s en la FP1 y luego 1m23.083s en la FP2. En ambas dejó segundo a Max Verstappen, quien llega a Abu Dabi con la chance de coronarse campeón por quinta vez.

Colapinto volverá a pista este sábado, donde buscará mejorar su rendimiento y trasladar las buenas sensaciones de la primera sesión a la actividad oficial del fin de semana que cierra la temporada.