El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º

Según el SMN el calor se hará sentir este viernes en la Capital santiagueña.

Hoy 06:00

Los santiagueños que arranquen temprano este viernes 5 de diciembre se encontrarán con una mañana cálida, húmeda y mayormente nublada, según el Servicio Meteorológico Nacional. A primeras horas del día, la temperatura rondará los 25 a 32°C, con muy baja probabilidad de precipitaciones y un cielo cubierto que acompañará durante gran parte de la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El organismo nacional anticipa una máxima de 36°C, por lo que el calor volverá a sentirse con fuerza en la ciudad. El viento soplará desde el norte a unos 17 km/h, lo que aportará una sensación ligeramente más pesada pero sin cambios bruscos en las condiciones. La visibilidad será de 10 km, ideal para quienes deban circular temprano por la ciudad.

Pronóstico extendido hacia el fin de semana

Para quienes ya planifican sus actividades, el SMN prevé un fin de semana con condiciones similares:

Sábado: mínima de 22°C y máxima de 37°C, con cielo parcialmente nublado.

Domingo: mínima de 24°C y máxima de 36°C, nuevamente bajo nubosidad variable.

El calor seguirá firme también al inicio de la próxima semana, con máximas que oscilarán entre 35 y 37°C hasta el martes.

En resumen, este viernes se presenta muy caluroso y mayormente nublado, ideal para salir con ropa liviana, hidratarse y planificar el día teniendo en cuenta que el sol puede aparecer por momentos, pero el protagonismo será del calor.