Comenzó la sesión preparatoria para la renovación de las 40 bancas provinciales y el inicio del nuevo período político

El acto es en el recinto y también se elige presidente provisional, primer y segundo vice, y secretario parlamentario.

Hoy 09:42

La Legislatura de Santiago del Estero vive este viernes 5 de diciembre una jornada institucional de alto peso político, con la sesión preparatoria en la que asumirán los 40 diputados provinciales electos el pasado 26 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acto, que comenzó a las 9 de la mañana en el recinto de la Cámara de Diputados de avenida Roca, marca el inicio formal de un nuevo período legislativo y acompaña el contundente triunfo del Frente Cívico por Santiago en las recientes elecciones provinciales, donde la fórmula Elías Suárez–Carlos Silva Neder fue consagrada gobernador y vicegobernador.

En esta renovación parlamentaria, la distribución de bancas refleja el reordenamiento político surgido de las urnas. El Frente Encuentro Cívico por Santiago quedó al frente con 18 escaños; Fuerza Patria Peronista ocupará 14 lugares; mientras que Despierta Santiago y La Libertad Avanza ingresarán con 4 diputados cada uno. En la sesión se elegirá también presidente provisional, primer y segundo vice, y secretario parlamentario.

Desde la Presidencia del cuerpo se convocó formalmente a todos los legisladores electos para participar de esta ceremonia protocolar que, como ocurre históricamente, establece la puesta en marcha de las autoridades y la organización interna del cuerpo.

Convocatoria a Sesión Preparatoria en la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero

La Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero ha emitido la Resolución Nº 04/L, en la cual se establece la convocatoria a una Sesión Preparatoria para los diputados provinciales electos.

La sesión se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre de 2025, a las 09:00 horas, con la tolerancia reglamentaria correspondiente. Durante esta reunión, los legisladores electos deberán cumplir con los siguientes puntos clave:

Aprobación de títulos y diplomas.

Juramento de incorporación.

Elección de la Mesa Directiva del Cuerpo.

Elección de Secretarios y Prosecretarios.

Establecimiento de los días y horarios de las sesiones ordinarias para el período legislativo 2026.

La convocatoria, firmada por el Vicegobernador y Presidente de la Honorable Legislatura, Dr. Carlos Silva Neder, junto al Secretario Legislativo, Dr. Luis Fernando Herrera, busca garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias que rigen la actividad legislativa en la provincia.