Víctor Paz fue reelecto en el Sindicato de Comercio y llamó a “defender los derechos de los trabajadores”

El dirigente gremial ganó con el 61% de los votos.

05/12/2025

El Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero renovó este jueves sus autoridades y confirmó la reelección de Víctor Paz como secretario general, tras obtener el 61% de los votos en una elección que, según destacó el propio dirigente, se desarrolló “con total normalidad y con una participación superior al 50% del padrón”. En diálogo con El Dueño de la Tarde, por Radio Panorama, Paz celebró el respaldo de los afiliados y subrayó que su lista ganó “en todas las mesas”, incluso en aquellas donde la disputa fue ajustada.

El dirigente detalló que fueron 12 las mesas habilitadas, con votación en la sede central, en sucursales comerciales de la Capital y en la ciudad de Las Termas, donde obtuvo “la diferencia más contundente”. Agradeció el acompañamiento de los trabajadores durante la campaña y valoró especialmente el rol de los jóvenes que se incorporaron a la comisión directiva. “Comienza una etapa donde ellos necesitan espacio, participación y formación. Comparten la misma visión de lo que debe ser el sindicato y el sindicalismo en la Argentina”, afirmó.

Paz dedicó gran parte de la entrevista a cuestionar las políticas económicas nacionales y las iniciativas de reforma laboral impulsadas desde el Gobierno. Señaló que “se intenta demonizar al peronismo y al sindicalismo”, y advirtió que el verdadero objetivo es “debilitar a las organizaciones que defienden a los trabajadores”. “Quieren instalar la idea de que los derechos laborales son un obstáculo, pero la realidad es que los sueldos no alcanzan, aumentan los combustibles, la comida y las tarifas, y así las pymes se funden. No somos culpables: somos víctimas de estas políticas”, remarcó.

El gremialista también expresó preocupación por el panorama económico en el país y por el impacto que, según anticipó, podría sentirse con mayor fuerza tras diciembre, aunque valoró el esfuerzo del Gobierno provincial para sostener el poder adquisitivo mediante bonos y pagos adelantados. Finalmente, insistió en que cualquier reforma debe discutirse “entre todos los sectores, sin retroceder en derechos adquiridos”. “Hoy en el mundo se avanza hacia jornadas más cortas y modalidades más flexibles para mejorar la calidad de vida del trabajador; acá quieren volver a las 12 horas. Eso no lo vamos a permitir”, sentenció.