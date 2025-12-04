Ingresar
Policiales

Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor

Un vehículo cargado con piedra base perdió estabilidad sobre un sector arenoso e inestable del camino en Monte Quemado. El chofer sufrió heridas leves y los trabajos en la zona continúan para habilitar el tránsito.

Hoy 19:29

Un camión batea cargado con piedra base volcó este jueves en la Ruta Provincial N° 4, en la zona de Copo, mientras se desarrollaban tareas de enripiado.
El siniestro ocurrió cuando el vehículo perdió estabilidad debido a las condiciones del suelo, que en ese tramo presenta una base arenosa e inestable, según indicaron fuentes de la obra.

Como consecuencia del hecho, el conductor sufrió lesiones leves y recibió asistencia inmediata en el lugar. El camión terminó con importantes daños materiales.

El episodio refuerza la necesidad de extremar las medidas de seguridad durante los trabajos viales, especialmente en áreas donde el terreno representa un riesgo adicional.

En el lugar trabajan autoridades y personal de la obra para retirar el rodado y normalizar la circulación, que se prevé quede habilitada durante las próximas horas para garantizar el tránsito seguro de los usuarios.

