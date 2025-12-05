Ingresar
Declararon a Chabay Ruiz “inhábil moralmente” y no pudo asumir su banca

La Comisión Especial de Poderes hizo lugar a más de 20 pedidos de organizaciones de mujeres y particulares, rechazó la incorporación de Ruiz y resolvió que Gabriel Santillán ocupe su lugar.

Hoy 12:53

La Legislatura de Santiago del Estero atravesó este lunes una jornada marcada por la fuerte tensión política en torno a la situación de Héctor Eduardo “Chabay” Ruiz, electo diputado por el frente Despierta Santiago, cuya asunción quedó en el centro del debate institucional.

Durante la sesión preparatoria, en la lectura de notas ingresadas se registró un aluvión de presentaciones de organizaciones civiles, investigadoras, especialistas y colectivos de mujeres —entre ellos Ni Una Menos— que solicitaron impedir la asunción de Ruiz. En total, se contabilizaron más de 20 pedidos formales para que no ocupe el cargo.

Tras pasar a un cuarto intermedio, la Comisión Especial de Poderes se reunió en el cuarto piso de la Legislatura para analizar los antecedentes, títulos y reclamos vinculados al caso. Minutos después, el organismo resolvió hacer lugar a todas las presentaciones y declarar a Ruiz “inhábil moralmente” para asumir como diputado provincial.

En consecuencia, la comisión determinó que la banca deberá ser ocupada por Gabriel Santillán, actual presidente del PRO, quien figura como siguiente en la lista del frente.

