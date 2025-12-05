Argentina ya conoce a sus rivales en el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania

Esta tarde se llevó a cabo el sorteo de la próxima edición de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy 16:20

Este viernes se llevó a cabo el esperado sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Selección Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.