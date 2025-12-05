Ingresar
Error en la edición de “MasterChef Celebrity”: los televidentes lo detectaron al instante y explotaron en redes

Un fallo técnico en el reality de cocina quedó expuesto al aire y los usuarios de X reaccionaron con críticas y memes.

Hoy 18:58
Error de edición

En una de las últimas emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe) ocurrió un garrafal error de edición que no pasó inadvertido. Los usuarios en las redes se dieron cuenta de las fallas y este viernes, al aire de Intrusos (América), deschavaron al reality de cocina.

Durante el ciclo hablaron de un curioso fallo en la edición del episodio más reciente, donde se hizo evidente que Evangelina Anderson y Maxi López volvieron a aparecer en pantalla en medio de la devolución al plato del Chino Leunis, aún cuando ya no deberían figurar en esa parte del certamen.

Adrián Pallares, uno de los conductores del programa de chimentos, explicó: “Lo que vamos a ver ahora no es inteligencia artificial, pasó ayer al aire en el canal número uno de este país y en el programa más visto de la televisión argentina. Porque mientras se daba la devolución al plato del Chino Leunis, por detrás de él pasaban cosas raras. Entonces uno se pregunta: si pasa eso al aire, ¿qué pasará que no vemos?“.

Tras mostrar ambos fragmentos y dejar en claro el error en la edición final del ciclo, Rodrigo Lussich detalló: “Esto obviamente es editado. Le piden al protagonista que se paren para insert, poner imagen sobre imagen para que no se vea un corte. Y es ahí que pusieron evidentemente la imagen de un día que tenían que estaba Maxi López”.

Pallares criticó: “Vos estás viendo el programa conmovido y de repente te aparecen Evangelina Anderson y Maxi López que no están en el programa, es rarísimo esto, llama mucho la atención. La gente también en las redes empezó a darse cuenta”.

Por último, Lussich concluyó: “Es como una perla que sirve como ejemplo para darse cuenta de que hacen lo que quieren con vos, te manipulan como espectador”.

En las redes notaron el error. Una usuaria de X escribió: “Les falló la edición en el día de hoy 04/12/25. Maxi y Evangelina no deberían de aparecer”. “¿¿¿Qué onda??? ¡Venía a comentar esto! ¡Necesito explicación!“, le respondió otra televidente.

