Una jubilada murió de un infarto durante un violento asalto en su vivienda de González Catán

Delincuentes irrumpieron durante la madrugada, golpearon al esposo de la víctima y huyeron con dinero. La mujer sufrió un infarto fatal.

Hoy 21:11

Una mujer de 77 años murió este viernes tras sufrir un infarto durante un violento asalto en su casa de la localidad bonaerense de González Catán, en el partido de La Matanza.

El hecho se produjo esta madrugada, alrededor de las 4, cuando dos delincuentes ingresaron a la vivienda, ubicada a metros de la esquina de Santo Tomé y Tomás Antonio Valle, en el barrio Villa Dorrego.

De acuerdo a la información de fuentes judiciales y policiales, los asaltantes utilizaron barretas para romper la puerta trasera, mientras al menos otros dos cómplices los esperaban afuera.

Una vez en el interior de la propiedad, a uno de los jubilados, de 79 años, lo atacaron a golpes y encerraron en una habitación, mientras que a la víctima fatal la llevaron a la cocina.

Los ladrones finalmente escaparon con los ahorros del matrimonio, unos 4.000.000 de pesos.

Tras ello, al lograr salir de la habitación, el hombre encontró a su esposa desvanecida. De inmediato, vecinos que habían sido alertados por los gritos llamaron al 911 y minutos después llegaron al lugar efectivos policiales y personal médico, que constató la muerte de la jubilada.

La víctima fue identificada como Susana Antonia Díaz. Su cuerpo no presentaba lesiones visibles, por lo que la causa del fallecimiento se confirmó tras la realización de la autopsia. “Fue un infarto de miocardio”, indicaron las fuentes consultadas por Infobae.

El esposo de la víctima, por su parte, presentó una lesión en la pierna y debió ser asistido por personal médico.

El caso pasó a ser investigado por la Unidad Funcional de Instrucción Temática Homicidios de La Matanza, con el fiscal Claudio Fornaro en turno.

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) intervino desde el primer momento y preservó la escena para esperar el trabajo de los peritos. Como parte de las primeras medidas, ahora los investigadores revisan las cámaras de la zona para intentar identificar a los responsables.

La pareja vivía hace años en el barrio y, tras conocerse el episodio, los vecinos iniciaron una colecta a través de las redes sociales para cubrir los gastos del velorio.