España: una mujer falleció en un accidente y su esposo murió al recibir la noticia

Julia Vaz, de 51 años, murió en un choque frontal provocado por un conductor alcoholizado. Su esposo no soportó la noticia y se infartó.

Hoy 21:21

Una mujer de 51 años murió en un accidente de tránsito en la localidad de Muíños, en España, y el hecho terminó derivando en una tragedia mayor.

La víctima sufrió un choque frontal, cuando un conductor que manejaba borracho se cruzó al carril contrario y embistió su auto. Ella perdió la vida en el acto. Minutos después, su marido sufrió un infarto al enterarse de la noticia y también falleció en el lugar.

El incidente se produjo alrededor de las 23 del miércoles sobre la ruta OU-1205, a la altura de Porqueirós. La mujer, identificada como Julia Vaz, volvía de su trabajo en una residencia de adultos mayores cuando su auto Citroën Saxo impactó contra un Opel Combo.

Las tareas de rescate se prolongaron durante varios minutos porque Vaz quedó atrapada entre los hierros retorcidos. A pesar del esfuerzo de los médicos, no lograron salvarla.

El marido de la víctima, Juan Carlos Aráujo, de 59 años, se preocupó por la ausencia de su esposa y decidió salir a buscarla. En un momento, llegó al punto en donde ocurrió el choque y fue informado de su muerte.

Poco después, comenzó a sentirse mal, sufrió un paro cardíaco y murió. Los profesionales de la salud le practicaron maniobras de reanimación, pero no resistió.

Según informaron medios locales, la pareja tenía un único hijo, de 24 años. Los vecinos de Muíños, que aún no salen de la conmoción, los recordaron como “una buena familia”.

Por otra parte, el conductor del vehículo que provocó el choque sobrevivió y fue sometido a un test de alcoholemia: el resultado dio positivo.

Por este motivo, el hombre de 40 años quedó imputado por homicidio por imprudencia grave y conducción bajo los efectos del alcohol. Tras ser atendido en un hospital, fue detenido y luego liberado, aunque se le retiró la licencia de conducir como medida cautelar.

Los agentes de la Guardia Civil que trabajaron en la escena informaron que había buena visibilidad en el área, por lo que el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) está investigando cómo se produjo la maniobra que terminó en el fatal suceso.