Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará desde el último puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1

El piloto argentino no tuvo un buen sábado y deberá remar desde atrás en la carrera del domingo.

Hoy 11:48

El Alpine A525 volvió a mostrar su inestabilidad y dejó a Franco Colapinto sin margen en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del Mundial de Fórmula 1 2025. El argentino quedó 20°, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly, completando así el fondo de la grilla para la definición en Yas Marina.

En una sesión adversa para el equipo de Enstone, ambos pilotos utilizaron tres juegos de neumáticos blandos nuevos, pero el rendimiento del auto no permitió grandes avances. Colapinto pudo registrar su mejor vuelta en 1m23s890, quedando a 422 milésimas de Gasly.

El panorama se complicó aún más cuando ambos Alpine fueron penalizados con el retiro de tiempos por exceder los límites de pista en la curva 1, un problema recurrente en un auto difícil de controlar en tracción y estabilidad.

Con este resultado, Colapinto se enfoca ahora en la carrera del domingo, donde buscará cerrar una temporada complicada intentando evitar incidentes y encontrar una puesta a punto que le brinde mayor agarre durante las 58 vueltas, a partir de las 10:00 (hora argentina).

El argentino intentará despedirse del 2025 con una actuación sólida, pese a las limitaciones evidentes del A525.