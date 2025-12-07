Millonaria estafa: playeros se quedaron con más de $100.000.000

Los trabajadores disfrazaron de promociones en combustible y se quedaban con el efectivo. Los descuentos solo eran los días miércoles, pero las consignaban en casi toda la semana.

Hoy 08:35

Un grupo empresario santafesino denunció que su estación de servicios de la ciudad de Quimilí, Moreno, fue blanco de una estafa superior a los $ 100.000.000, con algunos empleados sospechados de utilizar las promociones de clientes para quedarse con la plata.

Allí radica lo sustancial de la presentación que lleva la firma del abogado Sebastián Robles, apoderado de GRA FER SRL. La empresa es Puma, ubicada en avenida Rivadavia prolongación y ruta 89, Bº Las Tres Rosas.

De acuerdo con la investigación preliminar de la empresa, en septiembre de este año los propietarios descubrieron que en el turno de un playero prescindieron de planillas excel con los cobros en efectivo, documento que se debía usar al cobrarse a los clientes que operaban en efectivo.

Las primeras auditorías habrían expuesto descuentos en horarios y días en que no existía dicha promoción del descuento, de un 10 % exactamente, pero que operaba sólo los miércoles.

Acto seguido, se concretó un muestreo desde septiembre del 2024. Éste desnudó que en un turno sobreabundaban descuentos atinentes a las promociones: "Concretamente, advertimos maniobras fraudulentas al manipularse el sistema de descuentos. Éstos no solo se realizaban los miércoles, sino prácticamente todos los días", subrayó el letrado.

"Los descuentos no solo eran del 10 %, sino también de hasta un 90% en algunas ventas, las cuales tenían una particularidad: se tomaban solo las operaciones en efectivo", ahondó. "Por lo tanto, dichos montos no eran registrados en la contabilidad del día. Ello luego era ingresado al sistema por un playero en particular. El resultado, él efectuaba el descuento y se quedaba con la diferencia…".

Así, la firma acaba de concluir una auditoría, "con los siguientes extremos relevantes". La "existencia de una maniobra defraudatoria reiterada, sostenida y deliberada, iniciada al menos desde abril de 2024…", destaca el documento.

"Manipulación dolosa del sistema de descuentos "Puma PRIS", aplicándose descuentos: o en días no habilitados; o en porcentajes que llegan hasta el 94 %; o exclusivamente en ventas en efectivo, lo que permitía apropiarse de la diferencia en detrimento de la empresa".

"No emisión de facturas/tickets, facilitando la sustracción del dinero y la falta de registro contable"… "Diferencias millonarias verificadas. Un cuadro comparativo entre facturación – descuentos – controlador FUSION revela desvíos mensuales que, en su totalidad, superarían los $100.000.000 solo en el período auditado".

"Desaparición física y digital de planillas Excel de control diario, constituyendo un claro acto de destrucción de evidencia".

"El informe revela también que la maniobra coincide con: o turnos exclusivos (del playero); o licencias simultáneas" con otros empleados, se deduce.

"Se verificó mediante cruce de horarios, videos de cámara, registros del sistema FUSION y movimientos operativos, que los descuentos irregulares eran realizados personalmente" por el mismo playero.

Ajustes del ingreso de efectivo, retención de dinero y ventas sin facturas a los clientes

La investigación recién comienza y recayó en órbitas de la fiscal Luciana Jacobo. Prima facie, habría varios empleados candidatos a ineludibles imputaciones: ¿defraudación? ¿Asociación ilícita?, todo es posible.

Sin embargo, el proceso preliminar conllevaría un análisis económico de las operaciones y, puntualmente, los registros de cada playero, explicaron los investigadores.

Labor de contadores

Pero, la tarea será exhaustiva en la retina de los contadores y las fragilidades de la presunta defraudación. Verificarán en ajustes del ingreso de efectivo, retención de dinero, ventas sin facturas a los clientes, vía para posibilitar la extracción del dinero tamizado por los descuentos de las trilladas promociones.

También, Jacobo analizará la desaparición o hurto de documentación respaldatoria de los Excel que ya son pasados en los documentos de los playeros en forma física y digital: quizá, el medio para camuflar los hipotéticos delitos, según la trama.