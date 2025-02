Criptogate: ¿Milei la sacó barata?

El Presidente protagonizó un autogolpe contra su credibilidad, pero ni las encuestas dan cuenta de una caída relevante en su imagen positiva, ni los mercados entraron en pánico.

Hoy 06:15

Por Fernando Laborda, en diario La Nación

A una semana del inicio del mayor escándalo que ha protagonizado Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada, no quedan dudas de que el valor de la palabra presidencial se ha visto afectado en forma negativa. Sin embargo, a juzgar por la reacción de los mercados y por los resultados de las primeras encuestas de opinión pública conocidas tras la irrupción del llamado criptogate, podría decirse que el primer mandatario, al menos hasta ahora, la sacó barata.

Los adherentes a la fuerza que hoy gobierna la Argentina pueden ilusionarse con un antecedente un tanto lejano: el de Carlos Menem. Su primer gobierno, entre 1989 y 1995, estuvo plagado de escándalos de corrupción, como el swiftgate, que terminó provocando en 1991 la renuncia de por entonces ministro de Economía, Antonio Erman González; la denuncia en el mismo año de la compra de leche en mal estado mediante una contratación directa del Estado, que apuntó contra Miguel Angel Vicco, un secretario privado de Menem; el caso IBM-Banco Nación en 1994 y el affaire por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Nada de eso impidió que Menem fuese reelegido presidente. La estabilidad económica que dejó atrás la hiperinflación fue priorizada por el electorado por sobre las desprolijidades de un gobierno y la frivolidad de su presidente.

El ya célebre tuit presidencial del viernes 14 de febrero, en el que Milei promocionó un dudoso proyecto de inversión denominado “Viva la Libertad Proyect” que, teóricamente, iba a fondearse con un activo digital llamado $LIBRA y que provocó cuantiosas pérdidas a muchos inversores, puede ya catalogase como un autogolpe del jefe del Estado a su credibilidad.

Sus explicaciones posteriores no contribuyeron a aclarar mucho el panorama. A pocas horas de publicar aquel mensaje en su cuenta personal de la red social X, Milei lo eliminó tras aclarar que “no estaba interiorizado del proyecto”. Difícil resulta comprender por qué avaló públicamente un negocio si no estaba suficientemente interiorizado acerca de su alcance. No menos inexplicable es que, en la entrevista que le concedió a Jonatan Viale en TN, al intentar desligarse de cualquier responsabilidad, el Presidente recurriera a una poco feliz comparación cuando afirmó: “Si vos vas al casino y perdés plata es tu problema”. Ningún economista que haga gala de su supuesto prestigio puede dar visibilidad a opciones de inversión comparables con apuestas en un casino. Mucho menos si es presidente de la Nación.

Tampoco puede un funcionario público interesarse en negocios incompatibles con su tarea ni utilizar su posición para promover productos o empresas privadas. La ley de ética en el ejercicio de la función pública plantea expresamente que el funcionario debe “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”. Asimismo, el artículo 265 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. Se trata de cuestiones que deberá investigar la Justicia.

Un primer efecto negativo para Milei en la opinión pública no se hizo esperar. Desde el momento que estalló el escándalo de $LIBRA y durante 48 horas se generó el mayor volumen de menciones negativas hacia el Presidente en las redes sociales. Fueron nada menos que 2.010.655 comentarios adversos, según un trabajo de Synopsis Consultores. Del total de menciones sobre Milei entre los días 14 y 16 de este mes, el 76,1% fueron catalogadas como de sentimiento negativo. Y si se analizan solo las menciones correspondientes al domingo 16, el sentimiento negativo alcanzó nada menos que el 81,7%, por lo que el criptogate afectó gravemente la percepción pública del Presidente en la conversación digital, marcando un piso de desaprobación en redes sociales.

El estudio de Synopsis se desarrolló a partir de una muestra de más de 121 millones de menciones tomadas de X, YouTube, Facebook, Instagram, Linkedin y Reddit, entre otras redes sociales, además de medios digitales, foros y reseñas.

No obstante, la sangre no llegó al río. Las primeras encuestas que midieron la imagen de Milei en la semana posterior al surgimiento del criptogate permiten inferir que la percepción positiva del Presidente prácticamente no experimentó modificaciones, ya que siguió ubicándose en torno del 50 por ciento, de modo que su público se mantendría en el mismo lugar. En tal sentido, el sondeo llevado a cabo por la consultora de Jorge Giacobbe entre el 17 y el 18 de febrero, basado en 1500 encuestas mediante dispositivos móviles, arrojó que la imagen positiva de Milei se situó en el 49,6%, prácticamente sin cambios respecto del mes anterior, aunque la imagen negativa se incrementó varios puntos hasta el 46,6%, como reflejo de una caída de casi diez puntos de la imagen regular, que se redujo al 2,9%.

Respecto del involucramiento de Milei en el caso $LIBRA, el 45,3% de los encuestados por Giacobbe opina que el Presidente “tiene la culpa porque sabía que se trataba de una estafa”, en tanto el 21,6% cree que el jefe del Estado “fue engañado pero su comportamiento fue irresponsable” y el 31,5% considera que “fue engañado y no tiene responsabilidad en el asunto”.

Sobre el juicio político promovido por sectores de la oposición, el 51,6% de la población encuestada sostiene que Milei no merece un juicio político, mientras que el 40,3% considera que sí lo merece.

Podría decirse que la opinión pública argentina sigue moviéndose mayoritariamente por ahora en función de un sesgo de confirmación, seleccionando la información que a cada uno le permita confirmar su creencia preexistente.

Sin duda, el hecho de que sean el kirchnerismo y la propia Cristina Kirchner quienes se pusieron a la cabeza de los cuestionamientos a Milei terminó ayudando al Presidente.

Distintos analistas de opinión pública juzgan que tanto la debilidad de la oposición como los logros del Gobierno en materia económica, en función de la baja de la inflación, le otorgan al oficialismo una base de respaldo importante, que permite que Milei pueda seguir dominando el escenario pese a una leve caída de su imagen. Para Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, el Gobierno va a superar este episodio: “Como en los infartos, una marca va a quedar, pero el paciente va a sobrevivir”. No obstante, el mismo consultor cree que el entorno de Milei comienza a plantearle un problema al Gobierno, al que compara con “una empresa familiar antigua, donde se accedía al directorio por el apellido”, en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se ha apuntado como responsable de permitir el acercamiento de los responsables del proyecto Libra a la Casa Rosada.

Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, afirma no tener claro si el episodio no pudo haber alejado a Milei de la consolidación del apoyo del núcleo blando de su electorado. “Venimos viendo un Gobierno que está consolidando un núcleo duro de respaldo en torno del 35% del electorado, pero hay un núcleo blando mucho más volátil que puede verse afectado por esta clase de situaciones”, señala.

En la semana que pasó, el veredicto de los mercados, tras el esperable lunes negro en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, no fue tan desfavorable para el Gobierno como algunos presagiaban. La suba del riesgo país desde los 675 puntos de hace siete días hasta los 720 actuales no representa una señal de mayor preocupación para los inversores en momentos en que parecen avanzar las negociaciones con el FMI para un nuevo acuerdo.

Con todo, afirmar que Milei saldrá indemne del criptogate puede resultar prematuro frente a un hecho extraordinario al que aún le faltan varios capítulos, de los cuales el más importante pasa por sus derivaciones judiciales, tanto en la Argentina como en el exterior.