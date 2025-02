Milei reafirmó su alianza con EE.UU. y apuntó contra “el partido del Estado”

El presidente dejó atrás el escándalo cripto y reforzó su sintonía con Trump en la CPAC.

Hoy 14:30

El itinerario del Presidente en Washington, que incluyó una visita al FMI, un discurso en el BID y un encuentro con Elon Musk, continuó este sábado con un discurso en el principal encuentro conservador de los Estados Unidos, donde el cierre estará a cargo del mandatario estadounidense.

En medio de la tormenta política que atraviesa en la Argentina, Milei resaltó su gestión y se alineó con Trump bajo la autodenominación de ser exponentes de la lucha contra “el partido del Estado”, según sus propias palabras. “El presidente Trump es un outsider, igual que yo.

El desafío que tenemos por delante no es para políticos tradicionales que han vivido toda la vida del sistema.

Es para gente que no le debe nada a nadie”, resaltó. Y profundizó: “Dicen que Trump y yo somos un peligro para la democracia, pero lo que están diciendo es que somos un peligro para ellos, para el partido del Estado. Somos su peor pesadilla y vamos a quitarles un poder que no les pertenece”. En el mismo sentido, agregó: “Argentina y Estados Unidos necesitan pasar por una segunda independencia. La primera nos liberó de las monarquías europeas. La segunda nos liberará del partido del Estado”. “La Argentina quiere ser el primer país del mundo en sumarse a este acuerdo de reciprocidad que pide la administración Trump en materia comercial. Ya lo hubiésemos hecho si no existiera el Mercosur”, subrayó. Durante su exposición, Milei además calificó de “aberraciones” a “la paranoia climática, los excesos de la ideología de género y la investigación que derivó en la creación del Covid-19″.

Es la novena visita de Milei al país norteamericano, y se produce tras el escándalo desatado a partir de la difusión de la criptomoneda $Libra, por la cual el mandatario enfrenta una demanda en el Departamento de Justicia estadounidense y el FBI, en paralelo a la causa abierta en los tribunales de Comodoro Py tras las denuncias por estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

Sin contacto con la prensa, Milei se dedicó exclusivamente a impulsar su agenda política y económica. Previamente, había calificado el escándalo cripto como “un conflicto entre privados” y se desligó de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido el viernes 14.

Milei habló este viernes sobre su plan económico en el Banco Interamericano de Desarrollo, en medio de su gira por Estados Unidos. Mantuvo además reuniones con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, y con Ilan Goldfajn, presidente del BID. El jueves había conversado a solas con Kristalina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con una disertación titulada “El modelo económico argentino”, Milei se refirió a las medidas tomadas durante su gestión y afirmó: “Es falso que tenemos que salir del cepo para crecer”.

El mandatario argentino reafirmó su postura sobre el rol del Estado y la necesidad de continuar con el ajuste fiscal. “La justicia social es una aberración desde el punto de vista moral. Implica un trato diferencial ante la Ley”, afirmó. Además, destacó que “tuvimos que llegar nosotros (al gobierno) para probar que la inflación es un fenómeno monetario, y gracias a eso sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos”.