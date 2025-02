La conmovedora recorrida de Emilia Attias por la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv: “No tengo palabras para describirlo”

La actriz viajó por trabajo a Israel y vivió a flor de piel los sentimientos de sus habitantes, en medio del dolor por la confirmación de la muerte de Shiri Bibas y sus hijos Kfir y Ariel, rehenes de Hamas.

Hoy 20:59

A lo largo de su carrera, Emilia Attias recorrió diferentes partes del mundo debido a su trabajo. Sin embargo, Israel, específicamente la ciudad de Tel Aviv, siempre tuvieron un lugar especial en su corazón gracias al amor que recibió durante las giras que hizo con Casi Ángeles. El país de Medio Oriente se encuentra movilizado por el conflicto con el grupo terrorista Hamas, desde el ataque del 7 de octubre de 2023. A mediados de enero, pactaron un alto al fuego y negociaron la liberación de los rehenes y los presos, cuya última fase culminó este sábado. Pero la confirmación de la muerte de Shiri Bibas, que se sumó a la de sus hijos Kfir y Ariel, atravesó de dolor al país.

En este contexto, Emilia viajó a la ciudad por cuestiones laborales y repartió su tiempo entre el turismo y el compromiso. Desde el momento que bajó del avión, los fanáticos de la novela se presentaron en el aeropuerto y la actriz se tomó el tiempo para recibir los regalos, sacarse fotos y charlar con ellos. De allí fue al set de grabación y mostró el detrás de escena: sentada delante de la pantalla verde, con un look pensado para la ocasión.

“Hola Israel. ¡Nuevamente acá después de algunos años! Me hace muy feliz volver a verlos. Gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos y tanto amor. ¡Nos vamos a divertir mucho! Estar cerca de ustedes en estos momentos, no me es indiferente como ser humano. Especialmente esta semana tan especial“, escribió en el pie de foto de la publicación que hizo en su feed de Instagram, haciendo referencia a la liberación de los rehenes. Este primer carrete subió algunos paisajes de la ciudad: la vista de la habitación del hotel, que da al mar Mediterráneo, y la vista desde el avión fueron algunas de estas.

Luego de este primer día de trabajo, turismo y una cena con sus acompañantes, fue a visitar la plaza ubicada frente al Museo de Arte de Tel Aviv, en la que se juntan los ciudadanos para recordar a las víctimas de este enfrentamiento. Attias mostró su emotivo recorrido en sus historias y lo comenzó con la fotografía de una mesa rodeada por los pósteres de los secuestrados, todos y cada uno de ellos tenían la frase: “Tráiganlos a casa ahora”.

En la siguiente mostró una instalación artística en un espacio público en Tel Aviv, conocida como la “Plaza de los secuestrados”. En el centro, destaca una figura grande dentro de una estructura de vidrio, representando un corazón rojo, envuelto en pesadas cadenas que lo aprisionan. Durante todo el momento, Emilia estuvo acompañada por una joven que ejerció el rol de guía turística.

Debido a la situación que está atravesando el país, la emoción se encuentra a flor de piel y la actriz de Casi Ángeles no fue ajena a esto. Al ver un grupo de chicas que estaban llorando, Attias se sumó a sus lágrimas y las consoló. “No tengo palabras para describir lo que fue escuchar todas las historias de hoy”, escribió en una de las historias. En el centro de la plaza pública hay un pequeño homenaje a la familia Bibas, de origen argentina, que fue asesinada en cautiverio.

Horas más tarde de la publicación de las historias, hizo un posteo con todas las fotos y dejó un mensaje: “Hoy fue un día muy especial acá en Israel. Muy movilizante. Lo más importante que puedo hacer en estos días acá, como ser humano, es acompañarlxs”. Y agregó: “Valido cada causa, como razón suficiente para escucharnos. Y encontrar soluciones. Hay maneras que no pueden justificarse. Ni ignorarse. No.”.

En la última fotografía que subió en sus historias, se la ve con una gran pantalla de fondo con una cuenta regresiva y una segunda que muestra los rostros de los ciudadanos. “Tráiganlos a casa”, escribió en el pie de la foto, siguiendo la misma línea de los carteles que están por toda la ciudad.