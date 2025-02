La provocadora bandera de Rosario Central contra Keylor Navas tras el triunfo en el clásico

La hinchada del Canalla se mofó del arquero de Newell’s luego del último partido con una imagen obscena.

Hoy 13:01

Rosario Central venció 1-0 a Sarmiento de Junín en el Gigante de Arroyito y sigue firme en la cima de la Zona B del Torneo Apertura 2025. Sin embargo, el foco de la noche no estuvo solo en el resultado, sino en una polémica bandera que la hinchada canalla desplegó en las tribunas, burlándose del arquero de Newell’s, Keylor Navas, tras la victoria en el clásico rosarino.

El Canalla atraviesa un gran momento con Ariel Holan al mando, invicto en el torneo y con puntaje ideal en condición de local. En el partido ante Sarmiento, un gol tempranero de Agustín Sandez, tras una gran jugada colectiva con Ignacio Malcorra, le bastó para quedarse con los tres puntos. Pero más allá del rendimiento del equipo, la hinchada dejó su marca con un mensaje directo a su eterno rival.

Entre los trapos que se vieron en las tribunas, uno en particular se hizo viral: en él aparecían Malcorra y Keylor Navas en una imagen provocadora que generó revuelo en redes sociales. La elección del ex Real Madrid como blanco de la burla no fue casualidad, ya que el arquero costarricense llegó a Newell’s como refuerzo estrella y no pudo evitar la derrota en el clásico.

Además, otro detalle llamó la atención en el estadio: un cartel con el número "+20" colgado sobre el alambrado, en referencia a la diferencia de partidos que Rosario Central le lleva a Newell’s en el historial. Como si fuera poco, la bandera estaba en llamas, lo que sumó más espectacularidad a la escena.

La figura de Malcorra en los clásicos leprosos fue clave para que la hinchada lo elija como protagonista del polémico trapo. El mediocampista ya había sido decisivo en dos encuentros previos: en 2023, con un golazo de tiro libre en Arroyito, y en 2024, con un zurdazo en el Coloso que también le dio la victoria al Canalla.

Con este envión anímico y el fervor de su gente, Rosario Central se afianza como candidato en el Apertura y ya pone la mira en su próximo compromiso, donde intentará extender su racha triunfal.