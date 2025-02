Gorosito volvió a apuntarle al arbitraje antes de la vuelta contra Boca: "No me parece normal que nos vuelva a dirigir"

El entrenador de Alianza Lima se mostró descontento con la designación de Piero Maza para el duelo del próximo martes en La Bombonera.

Hoy 21:45

A pocos días de la decisiva revancha entre Boca Juniors y Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores, el entrenador del conjunto peruano, Néstor Gorosito, expresó nuevamente su preocupación por el arbitraje. El técnico argentino cuestionó la designación del chileno Piero Maza como juez principal del encuentro, que se disputará el próximo martes a las 21:30 en La Bombonera.

Las dudas de Pipo por la repetición del árbitro

En conferencia de prensa, tras la victoria de su equipo ante Juan Pablo II por la liga peruana, Gorosito no ocultó su malestar por la elección del árbitro: "No me parece normal que nos vuelva a dirigir. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero no es habitual que un árbitro te dirija dos partidos seguidos en instancias así."

La molestia de Pipo se debe a que Maza ya estuvo al frente del partido de vuelta contra Nacional de Paraguay por la Fase 1, donde Alianza Lima logró imponerse por 3-1 y avanzar en la competencia. La designación del mismo árbitro para otro duelo crucial genera desconfianza en el cuerpo técnico peruano.

Preocupación en el plantel de Alianza

A las declaraciones de Gorosito se sumó el mediocampista Erick Noriega, quien deslizó una posible influencia externa en favor del equipo argentino: "Sabemos que tal vez a la Conmebol, por marketing, le conviene que esté Boca. Como dijo el técnico, hay un cierto temor por lo que pueda pasar con el arbitraje."

Las críticas no son nuevas. Tras el partido de ida, donde Alianza Lima se impuso por 1-0 en Perú, el DT también había manifestado su descontento con el desempeño del uruguayo Esteban Ostojich, alimentando las dudas de cara al encuentro en Buenos Aires.

El historial de Piero Maza con Boca y Alianza

Será la segunda vez que el árbitro chileno dirija al conjunto peruano, mientras que para Boca Juniors será la tercera ocasión bajo su control. Con Maza como juez, el Xeneize aún no conoce la derrota:

1-0 ante Deportivo Cali (Fase de Grupos, Copa Libertadores 2022)

0-0 contra Nacional Potosí (Copa Sudamericana 2024)

La tensión está servida para un duelo que promete ser vibrante tanto dentro como fuera de la cancha, con el pase a la próxima ronda de la Libertadores en juego y la lupa puesta sobre el arbitraje.