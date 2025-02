“Fueron días muy difíciles”: Morena Rial rompió el silencio tras estar detenida

La joven de 26 años habló con Mañanísima sobre cómo se encuentra actualmente después de haber recuperado su libertad.

Hoy 12:09

“Fueron unos días muy difíciles”, comentó Morena Rial en Mañanísima (eltrece). Después de haber estado detenida 10 días en una comisaría de San Isidro, la joven de 26 años habló con Carmen Barbieri sobre su actualidad tras haber conseguido la libertad y dio algunos detalles sobre lo que acontece en su vida personal.

“Yo creo que después de todo esto voy a aprender. Alguien me puso estos obstáculos para aprender. Fue muy difícil todo lo que me pasó. Si bien me trataban muy bien y estoy muy agradecida con todas las personas que trabajan en la comisaría donde estaba, fue muy difícil no poder ver a mi bebé por 10 días”, comentó.

El mes pasado, Morena Rial quedó detenida en San Isidro por un intento de robo a un domicilio particular con su bebé de tres meses en brazos y aparentemente en compañía de otros jóvenes. Después de estar presa 10 días tras ser indagada por robo agravado por efracción y escalamiento en una comisaría de San Isidro, la joven logró conseguir la libertad extraordinaria gracias a la ayuda de su abogado, Fernando Burlando.

Ya en libertad y conviviendo con su hermana Rocío, Morena está tratando de reencauzar su vida. Si bien niega que pedía 24 millones de pesos por una historia de Instagram, como se comentó, la joven está trabajando con sus redes sociales y recuperando sus vínculos familiares.

“Mi papá también es abuelo y Amadeo siempre fue su prioridad. Esperaba que mi papá se portara bien con el bebé, porque es abuelo antes que todo, pero me sorprendió que me vaya a ver a mí. Ahora estamos hablando todos los días por el bebé. Hay muchas cosas que sanar para poder volver a pensar en recuperar el vínculo que teníamos antes. Mi familia sufrió mucho por mí, pero no me abandonaron nunca”, expresó la hija de Jorge Rial.

“Todo lo que hice es consecuencia de un dolor muy grande que vengo acumulando hace muchos años”, agregó Morena y aclaró que no quiere mantener más relación con los jóvenes que entraron a robar al domicilio de San Isidro, a los que ella llamaba sus amigos. “Hace muchos años que estoy en este ambiente, desde que me peleé con mi papá y entré por rebeldía. No era un mal ambiente, son personas. Pero bueno, a los que están presentes en mi causa no quiero verlos más. Después de que yo caí ellos empezaron a desaparecer, a hablar mal de mí o hasta a amenazarme, pero eso no va. Tengo un hijo chiquito”.

“¿Te arrepentís de lo que hiciste?”, quiso saber la conductora. “Obviamente estoy arrepentida. No sé si tuve miedo en algún momento de ir presa porque no tenía antecedentes, pero sí sabía que podía ser algo muy grave. Al no estar prófuga me dieron la libertad extraordinaria por el tipo de pena. Dentro de todo está todo bien”, respondió la joven.

Cuándo empezó todo

El escándalo surgió después de que el 18 de enero, cerca de las 22, Morena Rial participó de un robo en una casa en José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. Si bien no había nadie en el inmueble, ya que sus dueños se encontraban de vacaciones en Pinamar, la hija del conductor fue reconocida.

“El día 18 de enero pasado, cerca de las 22, Rial -vistiendo un vestido corto rojo y zapatos blancos-, Luna González, Alan Martín Fernández y Lautaro Tomás Ledesma y un quinto delincuente cuya identidad a la fecha se ignora, mediante un plan previamente acordado con clara división de roles se constituyeron con fines de robo y a bordo del rodado marca Peugeot modelo 207 blanco, conducido por Rial, en la vivienda de la calle José María Moreno 2775, en Villa Adelina, en San Isidro. Ello, aprovechándose de la ausencia de sus moradores con el fin de apoderarse ilegítimamente de bienes muebles y efectos de valor que pudieran hallarse en la propiedad”, según se desprende del dictamen del fiscal Ferrari, responsable de la causa.

El 13 de febrero, la joven recuperó su libertad tras haber cumplido 10 días de detención en una comisaría y luego de haber admitido frente a la Justicia su participación en el robo de la casa de Villa Adelina. Morena se declaró “arrepentida” y “avergonzada” además de expresar el deseo de Amadeo, su hijo de 4 meses, a quien debía amamantar.

Dentro de las medidas que el fiscal ordenó se encuentra la prohibición de tener contacto por cualquier medio con los prófugos e imputados Alan Martín Fernández, Luna González y Lautaro Tomás Ledesma. Además deberá tener la geolocalización activada todo el tiempo, y no podrá conducir vehículos que no sean de su propiedad, considerando el papel que tuvo ella en el robo del que fue partícipe.

Estas medidas se sumarían a las impuestas por el juez Costa, que fijó la prohibición absoluta de salir del país y la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial y la obligación de iniciar un tratamiento psicológico/psiquiátrico y de residir en el domicilio que “fue ofrecido”.

Actualmente, Rial se encuentra en un departamento en el barrio porteño de Belgrano, donde vive junto a su hermana Rocío. Esa fue la dirección que declaró ante la Justicia antes de recobrar su libertad.