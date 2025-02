Gran Hermano: el desconsolado llanto de Lucía Patrone tras la doble gala de eliminación

La cantante se quebró por completo tras la eliminación de Delfina De Lellis y Saif Alsayedd y fue consolada por Sandra Priore.

Hoy 12:23

Luego de la doble eliminación del domingo de Delfina De Lellis y Saif Alsayedd de la casa de Gran Hermano 2024, Lucía Patrone se quebró desconsoladamente.

Nada tuvo que ver la salida de los participantes sino que Luchi comenzó a sentir los días de aislamiento y extrañar a su familia y seres queridos.

Fue Sandra Priore quien la escuchó atentamente y la abrazó tratando de contenerla y la arengó a seguir adelante para que cumpla su máximo sueño.

"Así(cerca) estuve de que me sacaran a la mierda. Fue pasando el tiempo y me lo replanteé, y dije: “¿O te querés ir a la mierda o te querés quedar?”, le decía Sandra a Lucía.

Al verla llorando muy angustiada, la mujer de La Plata la abrazó y le dijo: "Vas a andar bárbaro, confía, en serio te digo". Ahí Juan Pablo de Vigili le dijo: "Eso también gusta de vos, que muestres lo que sentís. Somos humanos, además de jugadores".

"Por esto la gente no te saca. Siempre digo: no hay mejor juez que la gente, más allá de que primero uno es juez de uno mismo", le dijo Sandra.

Y continuó dándole ánimo: "Si estás triste y te angustias, hacelo. La gente ve que no sos ni perfecta, ni de plástico, ni que solo tenés una voz divina, ni que sos una muñequita. No, 'soy Luchi, que lloro, me angustio y aparte canto'. Quedate tranquila, es lo más importante".

"Y nunca pierdas el objetivo, tu sueño es cantar y te tenés que ir con tu sueño cumplido. No importa cuándo te vas, pero tenés que cumplir tu sueño. O sea que cuanto más te quedes...", le marcó Sandra a Luchi, quien reconoció aún conmovida: "Extraño a mis papás también".