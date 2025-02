Mario Sciacqua y el mal momento de Mitre: "Es un gran desafío, pero lo vamos a revertir"

El entrenador del Aurinegro habló tras la derrota y remarcó que “el protagonismo lo tuvimos nosotros”.

Hoy 17:03

Mitre sigue sin poder sumar en la Primera Nacional y su presente preocupa. El equipo de Mario Sciacqua cayó 1-0 ante Colón en el estadio Drs José y Antonio Castiglione y acumuló su tercera derrota consecutiva. Sin embargo, el entrenador intentó bajar la tensión y aseguró que confía en poder salir adelante.

"La derrota siempre genera decepción, pero hay que ver de qué forma se pierde. Yo pienso que no era un partido para perder. Mitre hizo un gran desgaste en el primer tiempo, el protagonismo lo tuvimos nosotros. Después el partido estaba trabado en la mitad de la cancha y se destraba con un gol de pelota parada. Y en esa situación, obviamente, hay una decepción del hincha que es totalmente entendible, porque van tres partidos y tenemos cero puntos", señaló en rueda de prensa.

El DT destacó la actuación del equipo en la primera mitad y lamentó la falta de contundencia. "Nosotros en el primer tiempo generamos tres situaciones de gol, la más clara la tuvo González. Después tuvimos dos remates de media distancia, ellos también. Lo intentamos ganar contra un rival que tiene mucha jerarquía. Y perdemos el partido por una pelota parada. Si no hacen el gol de pelota parada, tal vez terminaba 0 a 0", explicó.

Sobre el malestar de los hinchas, Sciacqua fue comprensivo, pero defendió a sus dirigidos. "Nuestros jugadores hicieron un gran esfuerzo. Yo no puedo poner excusas de lo que viene haciendo el equipo, pero sí al hincha lo entiendo y, obviamente, con tres partidos jugados y cero puntos es decepcionante. Sin embargo, yo hago una lectura muy particular donde en los tres partidos Mitre no fue merecedor de perder", sostuvo.

Pese al arranque adverso, el técnico se mostró confiado en revertir la situación. "Obviamente a nadie le gusta irse de la cancha así, a nosotros nos gustaría irnos como nos fuimos el último partido del torneo pasado. Pero esto es para hombres, para gente que tiene carácter. Y nuestro equipo tiene carácter y jugadores de experiencia. Seguramente es un gran desafío, trabajaremos para revertir la situación", advirtió.

Mitre todavía no ha marcado goles en el torneo, un problema que arrastra desde la temporada anterior. Sin embargo, Sciacqua consideró que la falta de gol no es por falta de generación de juego. "El equipo llegó a zona de finalización. Marcos Díaz sacó dos pelotas muy buenas. Después, en la jugada más clara del partido, que fue el mano a mano de González, la tiramos por arriba del travesaño. Pero el equipo gestiona, no juega al pelotazo, tiene elaboración de juego y funcionamiento", analizó.

El Aurinegro necesita reaccionar cuanto antes para salir del fondo de la tabla y evitar que la presión crezca. Su próximo desafío será en la próxima fecha, el domingo a las 17 ante Nueva Chicago, donde buscará sumar los primeros puntos del torneo.