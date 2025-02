El Gobierno presentó el armamento de los F-16: ¿cuándo arribarán a la Argentina los otros aviones?

La aeronave Nº 25, servirá para adiestramiento y no tiene capacidad de vuelo. Cómo son los misiles que llegarán de los Estados Unidos.

Hoy 11:22

Luego de varios meses de trabajo y espera, el ministro de Defensa, Luis Petri, presentó este lunes por la noche el primer avión F-16 Fighting Falcon adquirido a Dinamarca, completamente ensamblado y con el armamento de entrenamiento equipado.

La aeronave fue enseñada al público durante un acto que se realizó en la VI Brigada Aérea de Tandil, provincia de Buenos Aires, del que participaron además los jefes del Estado Mayor Conjunto, Xavier Issac, y de la Fuerza Aérea, el brigadier Gustavo Javier Valverde, además de el diputado José Luis Espert, funcionarios y distintas autoridades militares y representantes dinamarqueses y estadounidenses. Este primer caza que llegó al país les permitirá a los pilotos entrenar en una cabina completamente funcional con sistemas de ataque conectados.

“Esto que tengo a mis espaldas, que estamos presentando y que va a ser acompañado por 24 aviones más, si se pudiera definir en una palabra, esa sería ‘soberanía’. Pero, si tuviéramos que elegir otra palabra para definir este momento histórico, esa sería ‘paz’. Recuperamos nuestro lugar entre las naciones que entienden que la soberanía se defiende con determinación, con decisión política y con el compromiso de las Fuerzas”, señaló Petri.

Además, el funcionario le respondió a los que critican la posición del Gobierno en materia militar y remarcó que “fueron ellos mismos los que debilitaron al máximo la capacidad operativa e intentaron vaciar a las Fuerzas Armadas”.

“Con la convicción del presidente Javier Milei hemos dado una vuelta a esta triste página y podemos decir que el abandono y la desidia han llegado a su fin”, agregó,

Con este vehículo de prueba el personal técnico de las Fuerzas Armadas podrá realizar diversas tareas de mantenimiento, incluyendo inspecciones programadas; configuración de armamento y sistemas de lanzamiento; manejo del nuevo software logístico; cambio de motor, remoción de cúpula y asientos eyectables; inspección y regulación de los sistemas de combustible e hidráulico; familiarización con el sistema eléctrico y la aviónica, entre otros procedimientos.

Asimismo, contar con un avión permanentemente en tierra para realizar los adiestramientos, evitará en un futuro tener que disponer para eso de alguno de los otros 24 que llegarán en los próximos años, los cuales sí tendrán plena capacidad de operación y, de esa forma, podrán estar siempre en servicio.

“Acá estamos, para los desafíos. No tengo ninguna duda de que los oficiales y soldados van a estar a la altura. Es lo que merecemos, lo que siempre soñamos y a lo que aspiramos. Hoy, a disfrutarlo; mañana, a arremangarse y a seguir trabajando”, destacó Isaac.

Este F-16 número 25, formará parte del Centro de Instrucción Terrestre en el Hangar 3 de la base de la VI Brigada Aérea, la cual ya se encuentra bajo obras de modernización en la pista.

“La elección de este sistema no fue por carácter transitorio, no fue aleatoriamente, sino que la Fuerza Aérea Argentina, desde muchos años atrás, comenzó a evaluar cuál era el medio idóneo para reemplazar los elementos de combate que se fueron perdiendo, como los 58 (aviones) en el conflicto del Atlántico Sur (Guerra de Malinas)”, remarcó el brigadier Valverde.

Por su parte, el ministro Petri mostró la aeronave, matrícula M-1210, ya ensamblada y con el armamento de entrenamiento, el cual consiste en un misil CATM-120B y un TER-9/A (por las siglas en inglés de rack de triple eyección), entre otros.

El primero de estos elementos es un proyectil que permanece fijo en el ala, es decir, que no se dispara, pero que tiene iguales características de peso, tamaño, forma y centro de gravedad que las bombas aire a aire AIM-120 AMRAAM.

Ese último será el misil real con el que contarán los demás F-16 que irán arribando a la Argentina y, de acuerdo con los contratos firmados entre las partes, serán adquiridos a los Estados Unidos.

En tanto, el TER-9/A es un sistema que permite almacenar un proyectil de hasta 1000 libras (453 kg) en cada una de sus tres estaciones. Gracias a su mecanismo moderno, los pilotos pueden elegir disparar los tres al mismo tiempo, de forma sincronizada o, incluso, uno solo de ellos.

Según pudo saber Infobae, a fin de este 2025 Dinamarca enviará los primeros seis aviones con capacidad operacional, los cuales vendrán en vuelo y piloteados por militares argentinos y daneses.

Debido a que esta aeronave tiene una autonomía de hasta dos horas -aunque alcanzando una velocidad máxima mayor a Match 2 (casi 2500 km/h)- se prevé que haga varios reabastecimientos de combustible durante el recorrido, ya sea en aire o en alguna escala.

Con estas adquisiciones, la Fuerza Aérea recuperará finalmente su capacidad supersónica, al contar con un caza que puede superar hasta dos veces la velocidad del sonido.

Entre otros puntos, tal como había precisado este medio, los Fighting Falcon cuentan con pantallas multifunción en la cabina, sistemas de navegación por satélite y capacidad de comunicaciones seguras. Eso permite que puedan estar aptos para cumplir con una variedad de misiones, desde patrullas aéreas hasta de reconocimiento.

“El empuje del motor que tienen los F-16 es muy bueno, pero no es lo más importante, ya que el combate aéreo actual se define a una distancia donde no se llegan a ver los oponentes. Lo mismo sucede en el ataque contra objetivos terrestres o navales, donde el lanzamiento se efectúa a distancia del blanco y de la artillería antiaérea, dentro de lo posible. Entonces, no es tan preponderante el tema de un motor con un súper empuje. Lo importante es cumplir con el objetivo arriesgando lo menos posible”, comentó a DEF el piloto de combate Luis Alberto Briatore.