Dalma Maradona pidió justicia a días del inicio del juicio por la muerte de su papá: “Sé a quién me enfrento”

Al aire del programa en el que trabaja como panelista, compartió un video que contiene audios comprometedores que podrían demostrar la falta de atención médica al exfutbolista.

Hoy 19:16

Dalma Maradona pidió justicia a días del inicio del juicio por la muerte de su papá. Al aire del programa en el que trabaja como panelista, compartió un video que contiene audios comprometedores que podrían demostrar la falta de atención médica al exfutbolista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las grabaciones se escuchan conversaciones sobre posibles encubrimientos, negligencia profesional y hasta comentarios despectivos sobre su estado de salud.

“Mi mamá está preocupada porque tiene miedo. Miedo de la mafia, de los que manejan todo, tienen plata y poder. Pero a mí no me importa”, expresó la actriz al aire de Ángel responde (Bondi). Y, visiblemente afectada, agregó. “Yo sé a quiénes me enfrento, pero no puedo quedarme callada. Necesitamos que la gente sepa la verdad”.