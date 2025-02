El padre de Kim Gómez le pidió al papá de uno de los detenidos que vaya al cementerio: "No me dejen solo"

Marcos Gómez, padre de la nena de 7 años, brindó un desgarrador testimonio en el último adiós a su hija. “No entiendo cómo se pueden meter con una criatura”, dijo muy triste.

Hoy 19:00

El papá de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata, brindó un desgarrador testimonio antes de despedir a su hija. “Somos gente buena, ¿cómo se pueden meter con una criatura? No les importa nada”, expresó Marcos Gómez.

“Hoy me llamó el papá de uno de los chicos (detenidos), lloré toda la noche mirando fotos y videos. Estaba en shock”, sostuvo el papá de la nena, que mirando a cámara le habló al padre de uno de los acusados por el crimen: “Me llamó para pedirme perdón. Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tené coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero. Tu hijo me la mató”.

Luego, el papá de Kim invitó al padre del delincuente a que fuera al cementerio para despedir a la nena: “Quiero que vayas a despedir a mi hija. ¿Sabés qué le gusta? Le gustan los capibaras. Llevale un capibara, mi hija se lo merece”.

“Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita. No me dejen solo”, pidió en medio de un desgarrador testimonio.