Carmen Barbieri estalló al escuchar que More Rial disparó contra Federico Bal: “Él no sale a robar”

Hoy 18:36

Carmen Barbieri estalló al escuchar que Morena Rial disparó contra Federico Bal. En medio de su enfrentamiento con la conductora de Mañanísima (eltrece), la influencer recordó el episodio de violencia que protagonizó el actor. Furiosa la capocómica la cruzó: “Él no sale a robar”.

Este jueves al aire de A la tarde (América) emitieron un audio de la hija de Jorge Rial destrozando a Carmen y a su familia. Acto seguido, la conductora salió al aire para defender a Federico y arremetió contra la influencer.

Carmen Barbieri aclaró que ella no la invitó a Morena Rial. “Yo no la convoqué, no la llamé. Tengo una producción que logró la nota y bravo por ellos porque son muchos los que querían su palabra”, indicó. Respecto al tema judicial de Federico, optó por obviar la polémica: “Perfecto, muy bien, como ella quiera tratarlo. Pero mi hijo no sale a robar”.

Luego, señaló que hay que estar informado para hablar y estar involucrado con el trabajo, cualidades que no vio en la hija de Jorge Rial. “Me dijo que no tenía tiempo para preparar cosas para el programa”, reveló.



Acto seguido, señaló que fue ella quien pidió que la joven no continuara. “Por cucaracha mi productora me dijo que la sentara a la mesa. Y como vi que ella estaba en otra cosa, leyendo sus mensajes, le pregunté qué opinás de Wanda y de la China, para que hablara un poquito porque con la lengua que tiene... pero evidentemente tiene una lengua importante para las redes o para criticar y lastimar, pero no para trabajar. Entonces decidí que no viniera al otro día porque iba a quedarse como una foto, sentada", sentenció.

A modo de cierre, lanzó: “¿Quién es Morena Rial? La hija de Jorge Rial y una delincuente a la que recibí con cariño sincero y respeto. No merezco toda esta falta de respeto. Pero no hay nada más... Es una chica delincuente que está suelta porque tiene que amamantar y no lo hace porque dijo que le da mamadera".