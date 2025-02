Tras el crimen de Kim Gómez, Kicillof pidió reunirse con Milei: “Estamos dispuestos a discutir cualquier ley”

El gobernador bonaerense se refirió al asesinato de la nena de 7 años de La Plata. “Desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes y acompañamos a la familia en su dolor”, aseguró.

Hoy 19:51

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una de las habituales conferencia de verano, luego de los graves hechos de inseguridad que ocurrieron en las últimas semanas en la provincia, incluido el asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años de La Plata.

“Apresamos inmediatamente a quien cometió esta atrocidad”, afirmó el mandatario en una conferencia de prensa. Y remarcó: “Estaba suelto y tenía que estar preso”.

Kicillof señaló que se trató de un “hecho trágico y espantoso que nos tiene conmovidos, con angustia dolor y tristeza. Acompañamos a la familia en su dolor desde el primer momento”. Y aseguró que “desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes”.

Además, apuntó contra las críticas recibidas desde la oposición. “Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días”, manifestó. Y apuntó:“Me pasó que hubiera hechos de inseguridad en la campaña. Algunos buscan lucrar con el dolor, sacar un voto.

“Se han traspasado todos los límites en esta ocasión. No todo vale por un voto, hay límites”, indicó el Gobernador, al tiempo que hizo hincapié en que “continúo buscando Justicia, junto con la familia”.

Luego, Kicillof se metió en el debate por la baja de imputabilidad y señaló que “el principal responsable del asesinato, de 17 años, no es un tema de imputabilidad. Desde los 16 se pueden aplicar penas”. Aunque aclaró: “Estamos dispuestos a discutir cualquier ley, que son nacionales, no dependen de la Legislatura provincial”.

“Resulta que ahora no nos interesa la policía. Veníamos articulando con Nación y trabajando. Y ahora cambió. Para una foto electoral no voy a ir, pero si me llaman para trabajar, con seriedad, haciendo cada uno lo suyo, voy a ir”, explicó.

Asimismo, ante las críticas del gobierno nacional, retrucó: “Nos preguntan ‘¿qué van a hacer?‘. Yo lo invité a trabajar al presidente en otras oportunidades a reunirnos donde el quiera, para trabajar. Haciéndose cargo cada uno de lo que hizo y lo que va a hacer". Y añadió: “No ha habido ninguna inversión del gobierno nacional”.

En la misma línea, el mandatario provincial señaló que “no me estoy sacando de encima la responsabilidad, solo digo que venimos trabajando responsablemente”. Y desafió: “En lugar de estar buscando un rédito, lo invito al Presidente y estoy dispuesto a ir donde me diga, a ver si podemos devolverle la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo”.

Por último, Kicillof sentenció: “Tengo una responsabilidad con 17 millones de bonaerenses, la asumo y pongo la cara, camino, y espero lo mismo del Presidente. Acá, no en Estados Unidos”.