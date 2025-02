Belu Lucius se sometió a un bloqueo y contó detalles del procedimiento: "Sufro de dolor de espalda"

La influencer contó que sufre dolores de espalda desde hace muchos años, pero que en el último tiempo se tornó insoportable, por lo que accedió a realizarse la práctica.

“Hace muchísimos años que sufro de dolor de espalda. Uno de los motivos principales de haber dejado de jugar al hockey fue porque los últimos años jugaba fajada del dolor y nunca quise hacerme un bloqueo”, escribió en un posteo de Instagram.

Y continuó: “Hoy, desde que el dolor se volvió realmente insoportable, al punto de no poder agacharme a atarle los cordones a mis hijos, de no poder darme vuelta en la cama para dormir, incluso de sentarme en una silla por más de 15 minutos y al levantarme no lograr pararme derecha, me animé a hacerme un bloqueo”.

A corazón abierto, Lucius admitió que le daba mucho miedo, pero que el procedimiento duró tan solo 15 minutos. “Me lo realizo un médico superrecomendado que conozco hace muchos años, el Dr. Erice Santiago, que desde el día 1 me dio muchísima tranquilidad”, aseguró. Y destacó: “Creo que la parte humana de los médicos es muy importante en estos casos donde el paciente no sabe, tiene dudas, miedos e inseguridades”.