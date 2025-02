Neymar reveló una inédita anécdota con Messi: cómo le enseñó a patear penales

El delantero brasileño dio detalles de cómo el capitán argentino lo aconsejó a la hora de ejecutar la pena máxima.

Hoy 12:14

Neymar Jr. sorprendió al contar un momento inesperado con Lionel Messi durante su paso por el París Saint-Germain. En una entrevista con el podcast PodPah, el brasileño reveló que el astro argentino le pidió consejos sobre cómo patear penales, algo que lo tomó totalmente desprevenido.

"Estábamos entrenando en París y él me preguntó: ‘¿Cómo haces para lanzar penales así?’ Yo pensaba: ¿Estás loco? ¡Eres Messi! Si yo puedo, tú también puedes”, relató Neymar entre risas. Según el ex delantero del Al-Hilal, el rosarino practicó los consejos y luego los aplicó en la Copa del Mundo.

Messi ha ejecutado 153 penales en su carrera, con 120 convertidos y 33 fallados. En su etapa en el PSG, erró solo dos disparos, lo que podría indicar que la charla con Neymar le sirvió.

El día que Neymar rechazó un "cheque en blanco" del Real Madrid

En la entrevista, Neymar también reveló que, antes de fichar por el Barcelona, el Real Madrid le ofreció un contrato sin límites económicos, permitiéndole pedir el salario que quisiera. Sin embargo, el brasileño eligió jugar con Messi.

"En el Real Madrid habría ganado el triple de dinero. A Florentino Pérez siempre le gusté, pero yo quería jugar con Messi", afirmó el ex Santos. Finalmente, el Barça desembolsó más de 90 millones de dólares para ficharlo en 2013.

Guardiola y su intento fallido de llevarlo al Bayern

Otro dato desconocido que Neymar compartió fue el interés de Pep Guardiola en ficharlo para el Bayern Múnich. Según el brasileño, tras ganar el premio Puskás, recibió una inesperada visita del técnico español.

"Mi padre me llamó a las 2 de la mañana, abrí la puerta en calzoncillos y estaban él, Pep y un traductor. Me dijo: ‘Quiero ficharte y hacerte el mejor jugador del mundo. Si no marcas 60 goles en una temporada, me cambio el nombre’. Pero no me dijo el club porque aún no estaba en el mercado”, relató Neymar.

A pesar del fuerte interés de Guardiola, Neymar eligió al Barcelona, donde formó una de las mejores sociedades ofensivas junto a Messi y Luis Suárez.