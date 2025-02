Cristina Kirchner acusó a Javier Milei de impulsar un “golpe institucional” contra Axel Kicillof

Pese a las diferencias internas, la expresidenta respaldó al gobernador tras el pedido de intervención y renuncia que hizo el Presidente por la crisis de inseguridad.

Hoy 12:47

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no respondió todavía al pedido de renuncia y la amenaza de intervención que le hizo el presidente Javier Milei. Mientras analiza dar una conferencia de prensa para hablar sobre el tema a última hora de este viernes, además del respaldo de sus aliados recibió un espaldarazo del kirchnerismo, encabezado por sus referentes, Cristina y Máximo Kirchner.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La primera señal fue un comunicado del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia, que conduce el hijo de la expresidenta, quien un rato después tomó esa nota y la ahondó con una del PJ nacional, que ella comanda.

“Lo llamamos a reflexionar, salvo que quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas con fines electoralistas”, dijeron desde el partido provincial, directo hacia Milei.

Además denunciaron un “nuevo acto de gravedad institucional” y se preguntaron: “¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”. En la nota de prensa también pidieron que Milei devuelva los más de $700 millones que correspondían a un fondo de seguridad que tenía la Provincia. “Salvo que solo quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas para fines electoralistas. Irresponsablemente sus funcionarios y legisladores promueven consignas violentas y llaman a instalar tendencias en redes sociales acusando al gobernador de asesino. Convóquelos a ellos también a renunciar a esas prácticas y dedicar el tiempo a redoblar esfuerzos”, indicaron desde el PJ bonaerense.

A eso se subió Cristina Kirchner, que retuiteó un comunicado que se emitió un rato después desde el PJ Nacional. “El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista repudia la gravísima e insólita amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, quien -en su absoluta falta de respeto por la democracia y su estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio conocimiento- intenta un golpe institucional contra la Provincia y su gobernador Axel Kicillof. Compartimos y hacemos nuestra la publicación del PJ de la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron.

El discurso de madre e hijo fue en sintonía con la línea que marcó el jueves Kicillof, cuando habló de un uso electoral del crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada durante un robo consumado por dos menores de edad que interceptaron el auto donde viajaba con su madre y la arrastraron 15 cuadras.

Esta mañana, el propio Máximo Kirchner salió en radio y retomó su discurso en favor del gobernador. Mientras tanto se reproducían mensajes de apoyo de parte de otros referentes camporistas, como el senador Eduardo “Wado” de Pedro, la intendenta Mayra Mendoza y el jefe de la Cámara de Diputados provincial, Facundo Tignanelli.

“Más allá de las diferencias de opiniones y de pensamientos que hay dentro de un partido, creo que lo que ha hecho el Presidente es una muestra más de su comportamiento bravucón y de carácter inexplicable. Pasa los límites y creo que no es para nada correcto, porque en medio está la gente”, planteó en Radio Futuröck Máximo Kirchner, que mandó “solidaridad” con las víctimas e insistió con que Milei hace un “uso político” de los crímenes que sucedieron en la Provincia. “Cuando el gobernador demostró la voluntad de dialogar, la respuesta que da el Presidente berreta, mediocre, pero bueno, también viene con una línea que ha decidido llevar adelante los últimos 20, 25 días, desde el episodio de las criptomonedas”, acusó el líder camporista, en relación con las denuncias en la Argentina, Estados Unidos y España que recibió Milei por promocionar $LIBRA.

Con ironía, el diputado nacional dijo que es llamativo que Milei tenga como subsecretario a Daniel Scioli y como aliada en el Congreso a María Eugenia Vidal, que fueron gobernadores bonaerenses. “Hay episodios para recordar, quizás debería hablar con ellos. Recuerdo con Scioli el caso Pomar, cuado se estuvo buscando una familia que estaba a la vera de la ruta durante días”, lo chicaneó Kirchner y entonces sentenció: “Hay una irresponsabilidad muy grande del Presidente por sugerir una intervención. Y lo que me parece igual de grave es llamar asesino al gobernador de la Provincia, que no lo es. Me parece de un mal gusto y de una irresponsabilidad enorme, pocas veces vista por lo menos en el último tiempo en nuestro querido país”.

Sus laderos se movieron en tándem. “Pedir la renuncia de un gobernador elegido democráticamente para intervenir la Provincia es desconocer la voluntad popular. Otro impulso autoritario, como nombrar jueces por decreto o derogar leyes con decretos”, le achacó De Pedro.” Castigar al pueblo bonaerense no le va a servir ante la crisis irremediable de su modelo económico, que va camino al estallido”, dijo Mendoza. “El gobernador le planteó públicamente al Presidente la necesidad de trabajar en forma conjunta. Su respuesta fue nuevamente dar la espalda al trabajo y tratar de sacar una ventaja política”, indicó Tignanelli.