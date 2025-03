Gallardo, tras la derrota de River: "Por momentos, el equipo me gustó y me representó más"

Luego del 0-2 ante Estudiantes en el Monumental, el Muñeco destacó que sus dirigidos "mostraron un volumen de juego" mayor al de los últimos partidos.

Hoy 00:01

River perdió el invicto en el Apertura de la Liga Profesional al caer por 2-0 ante Estudiantes de La Plata en el Monumental, en la octava fecha del torneo.

A pesar del resultado adverso, Marcelo Gallardo destacó la actitud de su equipo y aseguró que, en varios pasajes del encuentro, vio reflejada la identidad que busca.

El análisis del Muñeco

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador mantuvo su postura más allá del resultado: "Estamos en el mismo tono, yo no cambio el discurso según el resultado. Si me preguntan qué me gustó, digo que hoy, por momentos, me gustó. Se reflejó lo que quiero en algunos tramos, aunque perdimos", afirmó Gallardo.

El DT remarcó que su equipo tuvo mayor volumen de juego que en partidos anteriores, pero sufrió un gol tempranero que condicionó el trámite: "A los 10 minutos nos hicieron un gol fácil, que podría haber potenciado a Estudiantes. Pero a partir de ahí tomamos el control. Nos faltaron más llegadas para concretar. Antes de la expulsión de Enzo Pérez, me gustaba cómo estábamos jugando", explicó.

El segundo tiempo estuvo marcado por la inferioridad numérica, lo que según Gallardo hizo que su equipo se desdibujara: "Jugar con uno menos es difícil. El equipo se desdibujó desde el comportamiento posicional".

Sobre Borja y la final ante Talleres

Uno de los puntos más llamativos de la noche fue la ausencia de Miguel Borja en el once inicial, decisión que el entrenador justificó por cuestiones físicas y tácticas: "Fue una decisión técnica. Esta semana arrastraba un problema físico que le impidió entrenarse con normalidad. No lo estaba haciendo mal entrando desde el banco. Son decisiones que tomo según lo que observo".

Finalmente, Gallardo ya puso la mira en la Supercopa Internacional, donde River enfrentará a Talleres en Asunción el miércoles 5 de marzo: "Talleres ha perdido más puntos de los que mereció. Es un rival que nos exigió mucho en los últimos años y esta vez no será la excepción", anticipó el DT.