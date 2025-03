Aberrante caso de abuso en El Zanjón: un motociclista le pasó semen por la boca a una joven

La víctima (25) fue interceptada en Ruta 9 por un hombre que la engañó con una pregunta y luego la atacó de manera repugnante. Tras exponer su caso en redes, otras mujeres confirmaron que el agresor, ya preso anteriormente por acoso, había cometido delitos similares en la zona.

Hoy 09:45

Una joven de 25 años denunció un aberrante ataque ocurrido el viernes alrededor de las 21 en la Ruta Nacional Nº 9, a la altura de El Zanjón. La víctima relató el hecho -un caso de abuso en la vía pública- a través de un posteo en Facebook y luego brindó su testimonio a Diario Panorama, donde detalló el impacto de la agresión y su temor ante la impunidad del atacante.

Según contó, caminaba por la zona cuando un hombre en una moto Honda Wave azul con casco blanco la interceptó con la excusa de preguntar por un vivero. “Le respondí que no sabía y cuando se estaba por ir, me agarró de la cara y me pasó su semen por la boca. Mi única reacción fue salir corriendo y pedir ayuda en una heladería cercana”, relató.

Al llegar al comercio, la joven tomó conciencia de la gravedad de lo ocurrido. “Me di cuenta de que tenía su semen en la pierna, en la ropa y en la boca. Me sentí muy mal”, expresó. La dueña de la heladería llamó a la policía y los efectivos llegaron para tomar su testimonio.

Horas después, decidió hacer pública la denuncia en redes sociales para alertar a otras mujeres. “Me empezaron a llegar mensajes de chicas diciendo que esta persona ya había hecho lo mismo el viernes anterior. A otra le tocó la cola y se fue”, aseguró. Además, otras víctimas le enviaron una foto del agresor y ella logró identificarlo. “Cuando vi la foto, lo reconocí. Era él”, afirmó.

La joven también denunció que el atacante ya estuvo preso por acoso, pero fue liberado. “Va por distintas zonas haciendo esto, lo detienen un tiempo y después lo largan”, lamentó. La denuncia formal fue radicada en la Comisaría Comunitaria N° 61 "El Zanjón".

La víctima pidió que más mujeres se animen a contar sus experiencias y exigió que se tomen medidas para evitar que el agresor siga en libertad. “Hago esto para que tengan cuidado y para que este enfermo no vuelva a hacerle lo mismo a nadie más”, concluyó.