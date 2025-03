Premios Oscar 2025: conoce la lista completa de nominados por categoría

Este domingo se conocerán los ganadores de la 97 edición de los Premios Oscar. Aquí, la lista de los nominados por categoría en los Premios Óscar 2025.

La 97º edición de los Premios Óscar se celebra hoy, 2 de marzo de 2025, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La ceremonia será presentada por Conan O'Brien y contará con actuaciones de artistas como Lisa de Blackpink, Doja Cat y Raye.

La película "Emilia Pérez" lidera las nominaciones con 13 candidaturas, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección para Jacques Audiard. Le siguen "Wicked" y "The Brutalist" con 10 nominaciones cada una.

-Mejor Película:

"Anora"

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"The Pack"

"Past Lives"

"Poor Things"

"Wicked"

-Mejor Dirección:

Jacques Audiard por "Emilia Pérez"

Garth Davis por "Wicked"

James Mangold por "A Complete Unknown"

Alexander Payne por "The Holdovers"

Denis Villeneuve por "Dune: Part Two"

-Mejor Actor:

Adrien Brody por "The Brutalist"

Timothée Chalamet por "A Complete Unknown"

Colman Domingo por "Sing Sing"

Ralph Fiennes por "Conclave"

Sebastian Stan por "A Different Man"

-Mejor Actriz:

Karla Sofía Gascón por "Emilia Pérez"

Demi Moore por "The Substance"

Florence Pugh por "The Pack"

Anya Taylor-Joy por "Nosferatu"

Michelle Yeoh por "A Haunting in Venice"

-Mejor Actor de Reparto:

Yura Borisov por "The Empire"

Kieran Culkin por "A Real Pain"

Robert De Niro por "Wise Guys"

Edward Norton por "The Palace"

Ben Whishaw por "Limonov"

-Mejor Actriz de Reparto:

Emily Blunt por "Pain Hustlers"

Claire Foy por "Strangers"

Rachel McAdams por "Are You There God? It's Me, Margaret"

Da'Vine Joy Randolph por "The Holdovers"

Tilda Swinton por "The Killer"

-Mejor Película Internacional:

"Aún estoy aquí" (Brasil)

"La Chimera" (Italia)

"Emilia Pérez" (Francia)

"The Zone of Interest" (Reino Unido)

"Totem" (México)

-Mejor Película Animada:

"Elio"

"Migrants"

"Robot Dreams"

"The Peasants"

"Wish"

-Mejor Guion Original:

"Anatomy of a Fall"

"Barbie"

"The Holdovers"

"Past Lives"

"Poor Things"