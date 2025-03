Copa de la Liga: Manchester United quedó eliminado y Aston Villa tuvo un buen sorteo

El equipo de Garnacho cayó por penales ante Fulham y se quedó afuera en octavos, mientras que el de Dibu Martínez enfrentará a Preston en busca de las semifinales.

El sorteo de los cuartos de final se realizó este domingo tras la finalización de algunos encuentros de octavos, entre ellos, la eliminación del Manchester United. Con Alejandro Garnacho ingresando en el segundo tiempo, los Red Devils igualaron 1-1 con Fulham, pero cayeron en la definición por penales, quedando fuera de la competencia.

Por su parte, Fulham se medirá ante Crystal Palace en un clásico londinense, mientras que el Brighton enfrentará al ganador del duelo entre Nottingham Forest e Ipswich Town, único cruce de octavos que aún resta disputarse.

Definidos los cruces de cuartos de final de la Copa de Inglaterra

El Manchester City de Pep Guardiola se medirá ante el Bournemouth en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, en un duelo destacado entre equipos de la Premier League. Los Ciudadanos, que vienen de eliminar al Plymouth, de la Championship, visitarán el Vitality Stadium para enfrentar a los Cherries, que dejaron en el camino al Wolverhampton.

Aston Villa, el único ante un equipo de segunda división

El Aston Villa de Emiliano Martínez y Emiliano Buendía será el único equipo de la Premier League que enfrentará a un rival de la Championship. Los Villanos jugarán contra el Preston, que viene de eliminar al Burnley.

Cuartos de final de la Copa de Inglaterra (del 28 al 31 de marzo):

Fulham vs. Crystal Palace

Preston vs. Aston Villa

Bournemouth vs. Manchester City

Brighton vs. Nottingham Forest o Ipswich Town