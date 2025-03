Nicolás Avellaneda ya tiene su calendario para el arranque de la Liga Federal

La Confederación Argentina confirmó las primeras semanas de competencia en donde el equipo santiagueño saldrá a escena.

Hoy 16:15

La Liga Federal de Básquet 2025 está lista para comenzar y Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero ya conoce su cronograma de partidos en la Conferencia Norte A. El equipo santiagueño afrontará un exigente arranque en una edición histórica del certamen, que contará con la participación de 110 clubes de todo el país.

El debut de Nicolás Avellaneda será el jueves 13 de marzo, cuando visite a Nicolás Avellaneda de Tucumán en un duelo de homónimos que marcará su estreno en la competencia. Luego, el lunes 17 de marzo, el equipo santiagueño jugará su primer partido como local ante Concepción BBC. Para cerrar las primeras dos semanas de competencia, el jueves 20 de marzo visitará a Belgrano de Tucumán. Esos son los primeros encuentros confirmados.

El formato de la Conferencia Norte

La Conferencia Norte contará con 19 equipos divididos en dos zonas. En la Zona A, donde competirá Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero, habrá nueve equipos que disputarán partidos de ida y vuelta entre sí. Los tres peores ubicados al final de la fase regular (el 9° de la Zona A y el 9° y 10° de la Zona B) quedarán eliminados.

Los playoffs comenzarán con cruces dentro de cada zona, donde los ocho mejores se enfrentarán en series directas:

• Primera ronda: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

• Segunda ronda: se cruzarán los clasificados de ambas zonas, con los mejores posicionados enfrentando a los de menor ranking.

Con el objetivo de avanzar en el torneo y consolidarse en la categoría, Nicolás Avellaneda buscará un buen inicio en esta apasionante edición de la Liga Federal.