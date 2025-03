El profundo mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: "Te amo sin fin"

El músico rosarino le dedicó un sentido posteo en redes a quien fue su gran amor en los años 80.

Hoy 18:16

El reloj marcó la medianoche del 3 de marzo y, como si fuera un ritual inquebrantable, Fito Páez tomó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje de amor eterno a Fabiana Cantilo en su cumpleaños. Un collage de fotos y videos de distintas épocas apareció en la pantalla, testimonio de un vínculo que, aunque cambió de forma, nunca dejó de latir.

“¡Feliz cumpleaños ángel de mi vida! Que todo te sea dado. Que todo se te brinde. Que la vida te regale más amor, más luces y más amor y más amor y más amor… Te amo sin fin”, escribió el músico rosarino.

La reacción de los seguidores no tardó en llegar. “Ojalá todos encontremos un Fito que sepa amar con el alma y para siempre”, escribió un usuario, mientras otro definió a la dupla como “el dúo del amor y del bien”.

Corría 1984 cuando Fito y Fabiana se cruzaron en el estudio de grabación de Piano Bar, el mítico álbum de Charly García. Ella, con su voz rasposa y su energía desbordante, en medio de una relación con Charly que nunca había terminado de formalizarse. Él, con su genio al piano y su sensibilidad a flor de piel. La conexión fue inmediata. Durante seis años, vivieron una relación de amor, furia y arte. Hubo noches de bohemia, canciones nacidas de la piel y desencuentros inevitables.

“Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola, ¡mentira! Yo lo elegí a Fito, ¿entienden?”. Fabiana aclaró una y otra vez la versión que circulaba desde hace años. Molesta, contó que su relación con Fito no fue un consuelo ni una segunda opción. Fue un amor elegido, visceral, incontrolable.

La historia comenzó en una terraza, como bien se muestra en la miniserie. Ella, encaramada en el techo, hablándole de alienígenas y naves espaciales ocultas en el Gran Buenos Aires. Él, con los ojos brillando de entusiasmo, respondiéndole que, por supuesto, existían. El misterio, la locura compartida, la risa… Y el primer beso.

Es que la serie El amor después del amor mostró parte de aquella historia. Sin embargo, Cantilo no tardó en aclarar: “Fito parece un poco más naif de lo que en realidad era. Fito no era naif para nada. Era un animal. Igual que yo”.

Desde aquel instante, el romance se desató con la fuerza de un huracán. Pasión, peleas, reconciliaciones. Un amor que lo era todo, que desbordaba las canciones y se filtraba en cada acorde. Pero, como todo fuego demasiado intenso, también quemaba.

“Antes era una locura todo. Nos peleábamos, nos amigábamos”, recordó. Lo suyo con Fito era un torbellino sin descanso. Hasta que no pudieron más.

El amor terminó, pero el vínculo nunca se rompió del todo. En una reciente entrevista, la cantante reveló: “Fito me dejó a mí, yo no lo dejé a él. Era una pesada”. Y confesó que, tras la separación, solía ir a dormir a la casa de Páez y Cecilia Roth. “Porque yo salía de juerga mucho más de lo que muestra la serie. Era mucho más abandónica”, explicó.

El lazo entre ellos trascendió el romance. Fabiana nunca ocultó su dolor tras la ruptura, y muchas veces terminaba en la puerta de su ex, buscando consuelo. “Fueron seis años de mucha confianza, entonces siempre terminaba llorando en la puerta de su casa. Fito venía y me decía ‘¿qué hacés? podría estar con alguien’”, recordó con crudeza y ternura.

Años después, esa misma conexión sigue intacta. Cada 3 de marzo, el mensaje de Fito es una constante, una declaración de amor más allá del tiempo. Porque, en el universo Páez-Cantilo, el amor nunca se apaga.