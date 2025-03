Gran cierre del Corso Municipal de Clodomira con elección de reina y entrega de premios

En juveniles fue elegida reina Nicol Pérez (Los Piratas); primera princesa Emily Olivera Birchner (Oh Bahía) y segunda princesa Carla Pérez (Banda Show).

Hoy 07:38

El acompañamiento masivo en cada una de las noches marcó el notable éxito de la edición 2025 del Corso Municipal “Arnaldo Suárez” de Clodomira, que cerró con la elección de la reina y la premiación a los más destacados de esta fiesta popular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dado al nivel exhibido, la creatividad, el talento y el despliegue de cada una de las murgas, el intendente Daniel Ruiz no dudó en afirmar que “independiente de los resultados, todos son ganadores porque dieron todo y, lo más importante, le dieron mayor jerarquía al corso 2025 Arnaldo Suárez".

En ese sentido, se mostró respetuoso de la decisión del jurado y felicitó tanto a quienes fueron elegidos ganadores, como a quienes en esta oportunidad no pudieron lograr el primer lugar en los premios, pero que sin dudas alcanzaron el objetivo mayor: llevar el Corso Municipal de Clodomira a un nivel superior, nunca antes visto y que se mereció el reconocimiento de los miles de vecinos que aplaudieron y celebraron junto con los músicos y bailarines.

“Estoy convencido que para ganar hay que saber perder, y eso es importante que aprendamos, porque el corso es eso: solidaridad, respeto, compromiso y dedicación”, expresó el jefe comunal, quien destacó además el importante movimiento económico que generó durante todo el fin de semana, con decenas de emprendedores y comercios locales que pudieron vender sus productos.

Con respecto al evento, dijo: “Frente a la compleja situación económica nos animamos a realizar el corso y fue un éxito. Aprovecho para destacar el trabajo de los amigos municipales, demostrando que no hay fin de semana ni feriado, demostrando que primero está Clodomira y su gente, como en cada esfuerzo. Estoy orgulloso de ustedes y el mérito del éxito también es de ustedes”.

Tras una reñida definición el jurado eligió como reina infantil a Andrea Díaz (Banda Show); primera princesa Zoel Ávila (Oh Vera) y segunda princesa Naila Medina (Los Piratas).

Mejor disfraz infantil, Guillermina Pérez Conde (Oh Vera); mejor pasista, Maximiliano Gómez (Oh Vera) y mejor banda infantil (Oh Bahía).

En la categoría murga infantil: 1° Oh Bahía (Ricardo Rojas); 2° Oh Verá (Mendilarzu) y 3° Banda Show (Mendilarzu-Gamberro).

En juveniles fue elegida reina Nicol Pérez (Los Piratas); primera princesa Emily Olivera Birchner (Oh Bahía) y segunda princesa Carla Pérez (Banda Show).

Mejor pasista Rosio Zavala (Ara Yevi); mejor disfraz Celeste Gómez (Ara Yevi); mejor bailarín Fabián Castro (Los Originales) y mejor banda juvenil La Banda de Mena (Ara Yevi).

En murga juvenil: 1° Ara Yevi, 2° Los Originales y 3° Los Piratas.