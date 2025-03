Facundo Manes denunció a Santiago Caputo por amenazas y pidió medidas de protección para su familia

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, los abogados de Manes.

Hoy 11:56

Facundo Manes presentó este martes por la noche una denuncia penal contra Santiago Caputo luego del cruce que tuvieron tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El diputado nacional acusó al asesor presidencial de cometer el delito de "amenazas coactivas" al increparlo de manera “sorpresiva y violenta". Además, solicitó medidas de protección para él y su familia y pidió ser querellante en la causa.

El escrito, al que accedió TN, fue presentado este martes por la noche en Comodoro Py y la Cámara Federal determinará este miércoles por la mañana cuál es el juzgado que tomará la causa. En su denuncia, Manes pidió que ese sorteo “se realice de forma manual utilizando el método de bolillero y con respaldo audiovisual del acto".

Te recomendamos: Javier Milei acusó a Facundo Manes de “mentiroso” y aseguró que el diputado no fue agredido en el Congreso

Al momento de requerir ser tenido en cuenta como parte querellante, el referente de la UCR también pidió que la justicia federal instruya el caso y abra una “urgente investigación de lo sucedido”.

“Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer la delictuosidad del comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas de que se ha configurado el delito de amenazas agravadas“, expresó Manes en la denuncia.

El diputado identificó a Caputo como uno de los integrantes del “triángulo de hierro” que, según señaló, “se encarga de la administración general del país de forma paraconstitucional”. Además aseguró que el asesor presidencial tiene "injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado”.

Te recomendamos: Milei chicaneó a Facundo Manes en la apertura de sesiones del Congreso: "No aprendiste nada"

Además, afirmó: “La inmunidad parlamentaria prohíbe que un diputado o senador sea molestado por sus dichos o votos y el Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar a quien intente coaccionarlo mediante amenazas".

“De este modo, el ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros no puedan impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria“, agregó.

El relato de Facundo Manes sobre el cruce con Santiago Caputo

En la denuncia presentada ante la Justicia, Facundo Manes relató detalladamente cómo se produjo el cruce con Santiago Caputo durante el discurso de Javier Milei y luego de la presentación del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias.

El diputado explicó que todo comenzó cuando Milei mencionó la posibilidad de elevar las penas en el Código Penal y Pablo Juliano, legislador de su bloque, preguntó a viva voz si se iban a elevar también las penas para el delito de estafa y de criptoestafa.

“Como el recinto estaba semivacío, el Presidente pudo verme con claridad exhibiendo el ejemplar de la Constitución y formuló algunos comentarios que transcribo a continuación: “¡Léela Manes!, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada, leela bien. Quizás, tu versión es con inteligencia artificial y cambiás de libertario a kirchnerista como hiciste vos Manes”, relató el referente radical.

El comentario del Presidente, según detalló Manes, provocó aplausos y “risas burlonas” por parte de los funcionarios que estaban ubicados en uno de los palcos superiores. “Cuando me di vuelta y alcé la vista observé a varias personas en uno de dichos palcos, entre las cuales identifiqué al Señor Santiago Caputo”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Todos desaforados, me gritaban e, incluso, Caputo hizo un gesto que en el contexto me intimidó, al acercar y retirar sus dedos índice y mayor a los ojos. También a ellos les exhibí el texto de la Constitución argentina”.

“Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón: “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!”“, denunció Manes. El legislador agregó que Juliano le comentó que lo había escuchado a Caputo decir "te voy a hacer mier..“.

Manes contó que cuando terminó el discurso salió y fue abordado por Jazmín Bullorini, periodista de Clarín, quien le preguntó por lo dicho por el Presidente. “En esos instantes, apareció en escena e interrumpió la charla abruptamente el Señor Santiago Caputo, quien estaba acompañado de varias personas, algunas de las cuales estaban en el palco minutos antes, y otras aparecían a primera vista como de seguridad o custodia”, detalló.

Luego, se produjo el cruce: “El Señor Caputo se puso a mi lado e hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio’, a lo que yo respondí: ‘Yo estoy limpio’, a lo que él me espetó: ‘Vos no me conocés a mí’, y yo respondí: ‘Yo te conozco’ a lo que él insistió para finalizar: ‘Ya me vas a conocer a mí”.

Manes contó que Caputo, antes de retirarse le dio “dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho”. Y dijo: “En esos mismos instantes, una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me ‘pecheó’. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados ‘cortitos”.

El diputado afirmó que “azorado por lo sucedido y empezando a comprender la gravedad institucional -más allá de lo personal-, de lo que había sucedido”, fue con otros diputados al despacho de la Presidencia de la Cámara a ver a Martín Menem. “Ante mi estado de shock por los hechos relatados, me dijo: ‘Esto no puede pasar’, palabras que fueron asentidas y avaladas por el propio presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien también se encontraba allí presente. A dicho encuentro en ese despacho se sumaron los Diputados Juan Marino y Germán Martinez, quienes se solidarizaron con lo vivido”, relató Manes en su denuncia.