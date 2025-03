“A poco más de dos meses de la muerte de Luciana, tenemos más dudas que certezas”

Así lo expresaron los hermanos de Luciana Torres en Noticiero 7, quienes también afirmaron que “como familia hemos respetado los tiempos de la justicia, pero estamos cansados”.

Han pasado un poco más de dos meses de la muerte de Luciana Torres, la joven que fue encontrada sin vida en el interior de su departamento en calle Mitre durante los últimos días de diciembre. Si bien en un primer momento se habló de un suicidio, con el correr de los días se escucharon versiones que dan cuenta de serios episodios de violencia de género.

Durante la edición central de Noticiero 7 de este jueves, estuvieron presentes Mónica y Javier Torres, hermanos de Luciana, quienes relataron cómo viven este doloroso momento, en el cual aseguran “haber creído y confiado en la justicia, pero están cansados en su búsqueda de verdad y justicia”.

“Desde la familia y todo el entorno de Luciana, al igual que el resto de la sociedad, hacemos todos los días lo mismo: preguntarnos ¿dónde estamos?, ¿qué está pasando?, ¿qué sucedió con nuestra hermana?”, señaló Mónica y agregó, “en un primer momento no queríamos hacer esto de exponernos tanto en los medios, por ejemplo. Lo que pasó pertenecía al entorno íntimo de nuestra familia y es algo muy doloroso, Pero considerando que a poco más de dos meses de la muerte de nuestra hermana no hemos tenido respuesta desde el sector en que confiábamos íbamos a tener. Por eso hoy estamos aquí, haciéndonos las mismas preguntas sin tener respuestas”.

Respecto a todas las medidas que se han tomado en base a la investigación judicial, Mónica remarcó: “No hemos tenido una respuesta formal. Todo lo que se ha hecho ha sido para nos dejen aún con más dudas que certezas”.

Por su parte, Javier, visiblemente conmovido, contó que “todo este proceso que estamos pasando es muy difícil, al punto que, al menos a mí, me cuesta mucho hablarlo. Estamos tratando de hacer nuestro duelo, poniendo paños fríos y seguir adelante, siempre buscando la verdad, como lo hacemos desde un principio. Cuesta porque todos tenemos trabajos, hijos... que nos demanda mantener una entereza que nos está costando mucho. Es muy difícil”.

“Luciana era una persona que tenía muchos proyectos, eso lo saben todas sus amigas. Durante la última cena que habíamos compartido, días antes de su muerte, nos había contado de unos planes que tenía de un viaje de verano con toda la familia, había planeado que después de año nuevo iba a hacer compras para el negocio que tenía... Como famlia podemos asegurar y decir que estámos muy lejos de pensar el título que tiene la causa. No aceptamos eso y es por eso que seguimos investigando. Somos una familia muy creyente y por eso nos encomendamos mucho a Dios para que nos haga fuertes y enfrentar todo esto que no es nada fácil”, enfatizó Mónica.

“Tenemos fuerzas para afrontar todo esto porque queremos la verdad y que se haga justicia. Confiamos en que en algún momento vamos a poder hacer nuestro duelo como corresponde para que ella descanse en paz”.

“En todo este tiempo de la investigación de la causa nos hemos ido enterando de muchas cosas relacionadas al calvario que había vivido. Nosotros en esta causa no apuntamos a nadie. Desde la familia no podemos acusar a nadie porque no tenemos pruebas. La verdad que la familia hemos estado lejos de lo que ella realmente estaba viviendo y con el tiempo nos fuimos enterando. Luciana sufrió mucha violencia. Entendemos que, quizas ella lo había decidido así porque nos quería proteger y no acarrearnos algún problema”.

Este viernes 7 de marzo convocan a una marcha pacífica, a las 20 horas, en la Catedral. “Pedimos a todos que nos acompañen y nos den fuerzas. La finalidad es orar y que nos den la bendición. Va a ser una forma de pedir saber la verdad”, dijo Mónica en su convocatoria.

“Hemos creído y confiado en la justicia, pero no hemos recibido lo que esperábamos.Vamos a marchar para decir que vamos a seguir esperando las respuestas que queremos. Queremos que nos apoyen por ella, para que se eviten más casos así y que todas las causas similares sean investigadas, que no queden en la nada. Porque para la familia es fuerte y duele mucho. Como familia hemos respetado los tiempos de la justicia, pero estamos cansados”, sentenció.