Mitre y Unión Santiago tienen su fixture confirmado para el Torneo Juvenil del Consejo Federal

Los Aurinegros arrancarán el certamen visitando a Central Norte, mientras que los Tricolores recibirán a Gimnasia y Tiro.

Hoy 13:03

Mitre y Unión Santiago serán los representantes santiagueños en el Torneo Juvenil del Consejo Federal 2025, la flamante competencia nacional para las categorías Sub-13, Sub-15 y Sub-17 en fútbol masculino. Ambos equipos fueron ubicados en la Zona I y afrontarán un exigente calendario en busca de la clasificación a las instancias finales.

Unión Santiago debutará como local ante Gimnasia y Tiro de Salta en la primera fecha y quedará libre en la segunda jornada. En la tercera, visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Mitre, en tanto, comenzará su participación visitando a Central Norte de Salta y en la segunda fecha recibirá a San Martín de Tucumán.

La fase de grupos se jugará cada 15 días, con partidos de ida y vuelta, y los dos mejores de cada zona avanzarán a la etapa eliminatoria.

Con el debut programado para el 5 de abril, los equipos santiagueños buscarán imponer su jerarquía en un certamen que reunirá a 54 clubes de todo el país. La fase de grupos finalizará el 28 de septiembre y en octubre comenzarán los playoffs en busca del título.

Fixture de Mitre

- Fecha 1 (05/04 o 06/04): vs. Central Norte (V)

- Fecha 2 (19/04 o 20/04): vs. San Martín (L)

- Fecha 3 (03/05 o 04/05): Libre

- Fecha 4 (17/05 o 18/05): vs. Juventud Antoniana (V)

- Fecha 5 (31/05 o 01/06): vs. Gimnasia y Tiro (L)

- Fecha 6 (14/06 o 15/06): vs. Unión Santiago (V)

- Fecha 7 (28/06 o 29/06): vs. Gimnasia y Esgrima (L)

- Fecha 8 (12/07 o 13/07): vs. Central Norte (L)

- Fecha 9 (26/07 o 27/07): vs. San Martín (V)

- Fecha 10 (09/08 o 10/08): Libre

- Fecha 11 (23/08 o 24/08): vs. Juventud Antoniana (L)

- Fecha 12 (30/08 o 31/08): vs. Gimnasia y Tiro (V)

- Fecha 13 (13/09 o 14/09): vs. Unión Santiago (L)

- Fecha 14 (27/09 o 28/09): vs. Gimnasia y Esgrima (V)

Fixture de Unión Santiago

- Fecha 1 (05/04 o 06/04): vs. Gimnasia y Tiro (L)

- Fecha 2 (19/04 o 20/04): Libre

- Fecha 3 (03/05 o 04/05): vs. Gimnasia y Esgrima (V)

- Fecha 4 (17/05 o 18/05): vs. Central Norte (L)

- Fecha 5 (31/05 o 01/06): vs. San Martín (V)

- Fecha 6 (14/06 o 15/06): vs. Mitre (L)

- Fecha 7 (28/06 o 29/06): vs. Juventud Antoniana (V)

- Fecha 8 (12/07 o 13/07): vs. Gimnasia y Tiro (V)

- Fecha 9 (26/07 o 27/07): Libre

- Fecha 10 (09/08 o 10/08): vs. Gimnasia y Esgrima (L)

- Fecha 11 (23/08 o 24/08): vs. Central Norte (V)

- Fecha 12 (30/08 o 31/08): vs. San Martín (L)

- Fecha 13 (13/09 o 14/09): vs. Mitre (V)

- Fecha 14 (27/09 o 28/09): vs. Juventud Antoniana (L)