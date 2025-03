El calor no da tregua y Buenos Aires suma otro día de apagón: más de 100 mil usuarios están sin luz

Gran parte de la provincia sumó su quinto día de problemas con el suministro energético. El alivio podría llegar en las próximas horas, informó el SMN.

Hoy 16:51

Las altas temperaturas que se vienen registrando durante la semana no aflojan. Y esta tarde se sumó un nuevo apagón que afecta a más de 100 mil usuarios de distintos barrios. El pronóstico meteorológico anticipa que el alivió llegará recién entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado, aunque habrá que esperar unas horas más hasta sentir realmente la baja de la temperatura.

Este viernes a las 11.30 la temperatura era de 31.7 grados y la sensación térmica de 36.4. Pero se espera una máxima de 35 grados y la mínima no bajó de 27. Por eso, no se descarta que la sensación térmica supere los 47 grados del jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para este viernes por calor extremo para la Ciudad, el conurbano bonaerense y gran parte del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo anticipó tormentas fuertes para la madrugada y la mañana del sábado, cuando la temperatura bajará a 20 grados. Por eso, se emitió un alerta para la madrugada que incluye probabilidad abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. durante la madrugada y mañana del sábado.

Tras el gran apagón del miércoles, que llegó a afectar a unos 700.000 usuarios del área metropolitana, este viernes a la tarde más de 100 mil usuarios estaban sin luz.

En algunos casos persistían los cortes que comenzaron a mitad de semana. Pero otros se fueron sumando en distintos barrios por la alta demanda de energía, producto de la ola de calor.

A las 15.20, había 70 mil usuarios de Edenor sin luz. Palermo (con más de 34 mil), Colegiales y Chacarita son los barrios más complicados en esa zona, que también alcanza a Malvinas Argentinas y La Matanza en el GBA.

Además, 33 mil usuarios de Edesur se ven afectados por los cortes de servicio eléctrico. Los barrios más afectados en la Ciudad son Parque Chacabuco, Caballito, Mataderos, Parque Patricios y Liniers, mientras que golpea a Avellaneda, Florencio Varela y Lanús en el Conurbano.

Minutos más tarde, comenzaba a restablecerse el servicio en algunos barrios del área de Edenor.

"Se cortó ayer a las 10 de la noche, justo cuando estábamos comiendo con unos amigos. Y todavía no volvió, así que tuvimos que pasar la noche sin ventiladores ni aire acondicionado. Fue complicado", contó Luis Mosquera, vecino de Parque Chacabuco.

Otros barrios afectados fueron Caballito, Monserrat, Balvanera, Retiro y San Nicolás. Y en el GBA sufrieron interrupciones en el servicio vecinos de Avellaneda, Lanús, Berazategui y Lomas de Zamora, entre otros distritos.

La temperatura del jueves se constituyó como la tercera sensación térmica más alta de la historia en el Área Metropolitana bonaerense, según confirmara el Observatorio Meteorológico de la Provincia (dependiente del SMN), luego de las registradas el 23 de enero de 2014, cuando se registraron 47,6° de sensación térmica, y del 12 de diciembre de 1994, cuando la sensación térmica trepó hasta los 47,2° (aunque otros reportes la consignaron en 48,5 grados).

Según contó a Clarín Cindy Fernández, meteoróloga de SMN, "tanto el calor como el aire húmedo que hubo sobre Buenos Aires en las últimas horas ayudaron a que la sensación térmica alcanzara tales registros. Además, las corrientes de aire que están llegando desde el norte también son húmedas, por lo que genera tanto más temperatura como más humedad", explicó.

De todos modos, Fernández realizó una salvedad. "Sin embargo, también hay otro factor: las temperaturas promedio de marzo no suelen superar los 27 grados, que es lo habitual; pero en estos días se superaron los 35 grados de temperatura, sin contemplar la sensación térmica, que también es producto de la humedad en el ambiente", indicó.

Y completó: "Por ende, son temperaturas históricas en Buenos Aires y la sensación térmica es la tercera más alta de la historia para el AMBA".

Con calor y sin luz

Pablo vive en Avenida La Plata al 780 y es electrodependiente. Cortaron la luz a las 9 de la noche y estuvo horas llamando a Edesur para manifestarle su preocupación. “No tengo un CPAP con batería, no es autónomo, va conectado a la red eléctrica. Llamé infinidad de veces al 0800 y me contestaba una máquina. Espere 15 minutos y finalmente hablé con alguien pero no supieron darme un pronóstico. Volvió a la 1 am, pero ahora se volvió a cortar”, dice.

Micaela Beldevere, por su parte, tiene una panadería en Pedro Goyena al 108. Hay mucha mercadería en el freezer y está desesperada porque, si no vuelve, la va a tener que tirar. “En casos así, tratamos de buscar vecinos o familias que se puedan llevar la mercadería a otro lado, porque el problema es la refrigeración”. Además, asegura que los cortes de luz son constantes en la zona, pero nunca habían sido tan largos

María también vive en Caballito y es madre de una alumna de la escuela Santa María, en Senillosa 580. Tuvo que ir a buscar a su hija al colegio. Les dijeron desde Edesur que la luz volvía a las 16.40 y se suspendieron las clases. “Es un día perdido para los chicos”, dijo.

Leandro, por su parte, que vive en Valle 197, tiene una tienda de cápsulas de café. No puede vender porque, al no tener wifi, no funciona el posnet. “Tenemos tienda online y eso nos salva, acá solo puede ser efectivo”, cuenta.

En otra zona de la Ciudad, Hugo Fernández, dueño de un local gastronómico en Moreno al 436, en San Telmo, asegura que la luz se cortó a las 6 del miércoles y recién volvió este viernes. “Perdí dos días enteros de trabajo, no pudimos abrir. Nos afecta en todo, tuvimos que tirar alimentos y a nivel económico la pérdida fue muy grande. Al no vender, no puedo cumplir con mis obligaciones”.

Abraham Paz tiene un mercado en Marcelo T de Alvear y San Martín, en Retiro. Estuvo 24 horas sin luz, desde las 5 del miércoles hasta las 5 del jueves. Pudo salvar gran parte de los cortes de carne en una cámara frigorífica pero tuvo que tirar cortes de fiambre y verduras. Estima que la pérdida fue de $ 650.000. “Veníamos de un fin de semana largo que el local estuvo cerrado y después tuvimos que tirar mucha mercadería. Fue mucha pérdida. Todavía no compramos verduras porque tenemos miedo que nos pase lo mismo”.